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Doğal antibiyotikler neler? Nasıl tüketilmeli?

Sararmış pırasadan uzak durun

Kışa hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız vücudunuzu antibiyotik kadar güçlü ama bir o kadar da sağlıklı besinlerle güçlendirmenin zamanı geldi. Peki vücuda direnç kazandıracak bu doğal antibiyotikler neler? Pırasa seçerken yapraklarının yeşil olmasına dikkat edin diyen uzmanlar, sararmış ise sakın tüketmeyin dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Pırasa
Fotoğraf: Arşiv / Pırasa

18-24 Kasım Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Haftası. Bu hafta öncesi Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, doğal antibiyotik etkisi yaratan besinleri anlattı:

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN KIRMIZI VE SİYAH TURP

Sağlıklı bir gelecek için antibiyotik direnci hakkında toplumsal bir bilinç oluşması gerekiyor. Çünkü artık neredeyse en kolay hastalıkları atlatmak için bile antibiyotik kullanılıyor.

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Oysa ki bilimsel araştırmalar, gereksiz antibiyotik kullanımının vücudun mikroplarla savaşma yeteneğinin azalttığını ortaya koyuyor. Bunun için vücudu antibiyotik kullanmadan doğal formüllerle güçlendirmek gerekiyor. Bu doğal güçlerin başında da turp geliyor.

Siyah ya da kırmızı olsun turp, en önemli antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Bağışıklık sistemi için önemli bir kaynak olan C vitaminini yüksek oranda içerir.

Sağlıklı bir birey her gün orta boy bir kase kadar rendelenmiş turp tüketebilir, salatalarına ekleyebilir. Bu neredeyse günlük C vitamini deponuzun yarısını doldurmaya yetecektir. Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklarda da siyah turpun etkisi çok yüksektir.

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SARARMIŞ PIRASAYI TÜKETMEYİN

Birçok kişi tarafından sevilmese de pırasa, bağışıklığı güçlendirmede önemli bir sağlık deposudur. K ve C vitamini, manganez, demir ve folat gibi mineraller açısından zengin olan pırasa; grip, nezle, soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunların kısa sürede atlatılmasına destek olur. Hem pişmiş hem de çiğ olarak salatalarda tüketilebilir. Allisin kaynağı soğan, sarımsak kadar faydalı bir besindir.

Pırasanın taze olması çok önemlidir. Pırasa seçerken yapraklarının yeşil olmasına dikkat edin. Sararmış ise tüketmeyin.

GÜNDE BİR KİVİ DOĞAL BİR ANTİBİYOTİK

Kış aylarında her gün ya da gün aşırı olarak bir kivi tüketebilirsiniz. Kivi, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanında bu soğuk havalarda size enerji de verecektir. Sağlıklı bir ara öğün meyvesi olan kivi, portakal mandalina kadar önemli bir C vitamini deposudur. Hatta C vitamini yüzdesi 100 gram başına 154 neredeyse portakalın iki katı oranındadır. Güçlü bağışıklık sisteminin önemli parçalarından biri sağlıklı bir sindirimdir.

Kivi, sindirim sistemini lifli yapısı ile harekete geçirir ve sağlıklı bir sindirim sistemi oluşmasına destek olur.

NARI KESTİKTEN SONRA HEMEN TÜKETİN

Bağışıklık sistemi hastalıklarla savaşta en önemli kalkanımız. Bu kalkanı daha güçlü hale getirmek için en önemli yardımcılar biri de her bir tanesi ile sağlık deposu olan nar meyvesidir. Evet biraz soyması, ayıklaması zor olabilir; ama bağışıklık sistemine katkılarının yanında bu bir hiç diyebiliriz. Çok yüksek düzeyde antioksidan içermesinin yanında C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Nara kırmızı rengini veren antosiyanin bileşeni ile birçok hastalığa karşı kalkan görevi üstlenir. İster taneli isterseniz de suyunu tüketebilirsiniz. Salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Ancak vitamin kaybının olmaması için kesildikten kısa bir sonra tüketilmelidir.

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