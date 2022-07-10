Hayat Sazan ve aptal kelimelerine 2 ay 27 gün hapis
AKTÜEL

'Sazan' ve 'aptal' kelimelerine 2 ay 27 gün hapis

Kahramanmaraş'ta, avukat Serpil Yabanoğlu'na sosyal medyadan 'Aptal, tatlı su sazanı' yazan Erol Akbalık, 'hakaret' suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Akbalık'ın başka suçtan mahkumiyeti olduğu için cezası ertelenmedi.

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Haber Merkezi DHA
Sazan ve aptal kelimelerine 2 ay 27 gün hapis
Foto: Arşiv.

Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Serpil Yabanoğlu, 6 Nisan 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini sordu. Çapa, Yabanoğlu'nun sorusuna, 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii' cevabını verdi. Aynı fotoğrafın altına mimar Erol Akbalık ise 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yaptı.

  • Serpil Yabanoğlu şikayetçi olurken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Erol Akbalık, yorumu kendisinin yazdığını kabul etti. Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, 'sazan' ve 'aptal' kelimelerini hakaret sayarken, Akbalık hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.


9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, görülmesine başlanan davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Tarafların katılmadığı duruşmada savcı, mütalaasını vererek, Akbalık'ın suçunun sabit olduğunu belirtip, cezalandırılmasını talep etti.

CEZASI ERTELENMEDİ

Duruşma sonunda hakim, Erol Akbalık'ı 'hakaret' suçunu işlediği için 3 ay 15 gün hapse çarptırdı daha sonra cezayı 6'da 1 indirim uygulayıp, 2 ay 27 gün hapse çevirdi. Hakim ayrıca Akbalık hakkında, adli sicil kaydı incelendiğinde kasıtlı suçlardan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar
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Yüksek Mahkeme; haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.
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Kararda; haftalık tatilin bölünmesi halinde hiç kullandırılmamış sayılacağı belirtildi.
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Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkarılınca İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
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Davacı işçi, davalı şirkete ait yurtiçi ve yurtdışı projelerinde çalıştığını, haftanın yedi günü 08.00-22.0023.00 saatleri arası ve dini bayramların ilk günü hariç tüm genel tatillerde çalıştığını, davalı işverence iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesine rağmen işçilik haklarının ödenmediğini belirterek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.
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Davalı şirket avukatı ise davacının şirketin farklı inşaat projelerinde görev aldığını, projelerin tamamlanması ile iş sözleşmesinin de sona erdiğini, brüt ücret hesaplamasında yurt dışında çalışan işçi olduğu dikkate alınması gerektiğini, emsal ücret araştırmasına gerek olmadığını öne sürdü.
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İş sözleşmesinde ücretinin belirlendiğini, buna göre bordrolar düzenlendiği ve banka kanalıyla ödemelerin yapıldığını, bordro ve banka kayıtları birbirini teyit ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.
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Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirketi istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Davalı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
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Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, haftalık iznin bölünmesi halinde kullanılmamış sayılacağına dikkat çekti.
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Kararda, 4857 sayılı İş Kanununun 46'ncı maddesine dikkat çekilerek, işçinin tatil gününden önce iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğunun belirtildiğinden bahsedildi.
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İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağının da ilgili İş Kanunu maddesinde hüküm altına alındığı bildirilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:<br><br>
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HAFTA TATİLİ HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ SAYILIR<br><br>\"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. <br><br>
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Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.\" şeklinde ifade edildi.
Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren haftalık izin konusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti. Kararda; haftalık tatilin bölünmesi halinde hiç kullandırılmamış sayılacağı belirtildi.

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