Hayat SBÜden yabancı doktorlara canlı damar cerrahisi kursu
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SBÜ'den yabancı doktorlara 'canlı damar cerrahisi' kursu

İngiltere, Ürdün, Gürcistan ve Güney Afrika'dan gelen 12 damar cerrahisi uzmanına, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde "Toplardamar Hastalıklarının İleri Düzey Tedavileri" eğitimi verildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İngiltere, Ürdün, Afrika ve Gürcistan'dan gelen 12 damar cerrahisi uzmanına, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) "Toplardamar Hastalıklarının İleri Düzey Tedavileri" eğitimi verildi.

Gülhane Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda verilen teorik eğitimin ardından bugün de canlı cerrahi kursu verilerek, vaka incelemesi yapıldı.

Vaka incelemesinin ardından kursiyerler, programı koordine eden SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Doğancı'dan sertifikalarını aldı.

Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülhane Tıp Fakültesinde ilk kez farklı ülkelerden gelen yabancı doktorlara kurs verildiğini söyledi.

Tıpta "Derin Ven Trombozu" olarak bilinen derin toplardamarların pıhtı ile tıkanması durumunda tıkanıklık erken dönemde açılmazsa, "post trombotik sendrom" denilen bir sendromun ortaya çıktığını belirten Suat Doğancı, bu durumun hastaları malül hale getirebileceğini ve yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürdüğünü ifade etti.

Doğancı, bu sendromun insanların sosyal hayatlarını ciddi anlamda kısıtladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

  • "Tıkalı damarların stentle veya stent artı cerrahi yöntemler kullanılarak açılmasıyla ilgili tedaviler dünyada yeni uygulanmaya başlandı. Biz de bu tedavileri ülkemizde 2 yıl önce başlattık ve belli bir mesafeye geldik. Bu ameliyatlar yurt dışındaki doktorlar için de yeni. Bunlar, yurt dışında çok bilinen yöntemler olmadığı için meslektaşlarımız düzenlediğimiz bu kurslar aracılığıyla gelip, görüp, bu konu hakkında bilgi aldıktan sonra belki gidip kendi ülkelerinde bu tedavilere başlayacaklar."

Eğitimler yararlı

Kursiyer doktorlar ise edindikleri bilgi ve deneyimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eğitime İngiltere'den katılan Dr. James Kirk de alanında uzman isimlerden stent kullanma ve cerrahi tekniklerle ilgili eğitimler aldıklarını belirterek, bu eğitimlerin yararlı olduğunu ifade etti.

Doktorların birbirlerinden yeni metotlar öğrendiklerini aktaran Kirk, bunun iyi bir çalışma olduğunu söyledi.

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Güney Afrika'dan katılan Dr. Muhammed Zakı Shaık ise vakayı gözlemleme imkanı bulduklarını ve bunun yararlı olduğunu kaydetti.

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