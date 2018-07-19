Hayat Şener Şenin yeğeni tutuklandı
AKTÜEL

Şener Şen’in yeğeni tutuklandı

Şener Şen'in yeğeni tutuklandı

Adnan Oktar’a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklananlar Silivri Cezaevine getirildi
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklananlar Silivri Cezaevine getirildi

İstanbul polisinin geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar’a yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Adnan Oktar dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İlk gün yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında olan ünlü Sanatçı Şener Şen’i yeğeni Aslı Süme Efeoğlu da tutuklandı.

168 kişi tutuklandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 168'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, savcılık ifadeleri tamamlanan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'inin işlemleri tamamlandı.

Silahlı terör örgütü üyeliği

Hakimlik, 11 şüpheliden 9'unun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından, bir şüphelinin de "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Böylece, soruşturmada şu ana kadar aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu toplam 168 şüpheli tutuklanmış oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bu şüphelilerden, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

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