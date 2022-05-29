Sergiden müzeye

Eyüp Sultan’da artık Türk ve İslam sanatının birbirinden güzel örneklerinin bulunduğu bir müze var. Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın eski binasında açılan müze gelenekli sanatın birbirinden değerli sanatçılarının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz haftalar İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman, TMKV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla açılan müze görülmeye değer. Müzenin kuruluş hikayesi ise bundan üç yıl önce vakfın kuruluşunun 50. yılı şerefine hazırlanan Veda Haccı Hutbeleri sergisine dayanıyor. Vakfın 50. yılı için hazırlanan eserlerin depoda kalmasına vakfın Mütevelli Heyetinin gönlü razı olmayınca ortaya müze kurma fikri çıkmış.

REKLAM

Müzede 79 hat levhası, 27 el işçiliğiyle yapılmış cam ebru, 6 akkase ebru, 11 minyatür, 4 adet sedef kakma, ahşap oyma, 12 Milli Kültürümüz için Darphane tarafından özel basılmış hatıra para, el işi cilt, el yazması tıpkı basım Mushaf başta olmak üzere 157 tarihi ve değerli koleksiyon eseri bulunuyor. Müzede 6 bine yakın kapasitesi ile bir de kütüphane ve 90 kişilik kapasitesi ile konferans salonu bulunuyor. Müzenin düzenlenmesinde aynı zamanda vakfın kurucularından olan akademisyen ve sanatçı Prof. Uğur Derman ve Prof. Dr. Çiçek Derman hocaların emeği büyük. Müze hafta içinde saat 09.30 ile 17.00 arasında ücretsiz olarak görülebilir. Müzede eseri bulunan sanatçılar arasında Sami Efendi, Hacı Nafiz Efendi, Çırçırlı Ali Efendi, Uğur Derman, Çiçek Derman, Hasan Çelebi, Ali Toy, Davut Bektaş, Mehmet Özçay, Savaş Çevik, Hüseyin Kutlu, Fuat Başar, Alparslan Babaoğlu gibi isimler dikkat çekiyor.

REKLAM

İŞ, SİYASET VE AKADEMİ DÜNYASI KURDU

Vakfın kuruluş hikayesi ise 1960’lı yıllara kadar uzanıyor. Kurucuları arasında iş, siyaset ve akademi çevresinden Selahattin Üzel, Cevap Babuna, Muzaffer Somay, Sabahattin Zaim, Ferruh Bozbeyli, Turgut Özal, Rıdvan Dedeoğlu, İdris Yamantürk, Hulusi Çetinoğlu, Feyyaz Nemlioğlu, Cahit Okurer, Hulusi Çetinoğlu, Recai Kutan, Rauf Osman Karadeniz, Abdulkadir Çavuşoğlu, Süleyman İshakoğlu, Şaban Çavuşoğlu, Osman Azmi Karavelioğlu gibi isimler öne çıkıyor.

İş adamları Sabri Ülker, İbrahim Bodur, Asım Kocabıyık, Mustafa Doğanbey, Saffet Kozluca, Mehmet Uzun, Mehmet Üretmen, Zeki Aytaç gibi isimler ise vakfa maddi destek veren isimler olmuş. Heyet üyeleri ilk olarak İstanbul Karaköy’de ÇBS’nin ( Çavuşoğlu Boya Sanayi ) Karaköy, Fermeniciler, Numara 56’daki binasında bir araya gelerek vakfın yol haritasını çıkarmış. Konyalı Lokantası’nın sahibi Mustafa Doğanbey’in organizasyonlarıyla ise bu yol haritası ve fikir paylaşımları Konyalı Lokantası’nın Sirkeci şubesindeki aylık toplantılarla devam etmiş. O günlerdeki yola çıkış hikayelerini Bozbeyli, “Hedeflerimiz çok yüce, imkânlarımız ise cüceydi” cümlesiyle ifade ediyor.

REKLAM

VEDA HACCI Hutbeleri’nden ilhamla

2019 yılında vakfın kuruluşunun 50. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinliği paralel olarak açılan Veda Haccı Hutbeleri ana temalı serginin eserleri geçtiğimiz hafta açılan Gelenekli Sanatlar Müzesi’nde kalıcı olarak sergilenmeye başlandı.

Dünyaca ünlü 37 hattat ve 26 süsleme sanatçısının, Veda Haccı Hutbeleri’nden seçilen metinleri hat ve tezhip sanatlarının en güzel örnekleriyle birleştirerek ortaya çıkarılan eserler 50. yıl etkinliklerini böylece geleceğe taşımış oldu.