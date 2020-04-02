Sevda öğretmen 10 yıllık birikimiyle Kenya'da su kuyusu açtırdı: İdlib şehitlerinin adını verdi

Okuldaki 830 öğrencinin görevi, her gün okula gelirken ihtiyaçları olan suyu bidonlarıyla, evlerine yakın olan kuyudan 3-4 saatlik yol mesafesinde yanlarında getirmekti. Bu sadece Mugumoni ilkokuluna özgü bir şey değil aslında, Afrika'daki binlerce okul ve yerel halk aynı sorunla yüz yüze. Sade bir vatandaşım, gelirimle ömrümde ancak bir, belki iki tane kuyu açabilirim. Burada su kuyusu açarken evrensel bir mesajı da vermek istedim. Dünya Su Günü bu yüzden seçilmiş bir tarihti. Su kaynaklarının dikkatli kullanılması, tasarrufu ve korunması, bizler ve gelecek nesiller için büyük önem arz ediyor.