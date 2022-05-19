Sıcak hava bereket soğuk hava kuraklık

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden İklimbilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, havalar için “Isınmadan değil soğumadan korkacağız” dedi. Kışın soğukların yazın kuraklık olarak yansıdığına dikkat çeken, Yaşar, “Ocak ayında meydana gelen soğuk havalar Ege ve Marmara Bölgelerinde şiddetli kuraklığa döndü. Özellikle kış ayları ile mart soğumaları bize doğrudan kuraklık olarak yansır” diye konuştu. İklimlerin hep değiştiğini ve ya küresel ısınma ya da soğuma dönemi olduğunu söyleyen Yaşar, “Isınma demek yağmur demek, verimlilik demektir. Soğuma ise kuraklık demektir” dedi.

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