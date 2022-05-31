Sigara kanser üstüne kanser yapıyor

Sigaranın bazı kanser türlerini eş zamanlı tetiklediği belgelendi. Türk Üroonkoloji Derneği ve Türk Akciğer Kanseri Derneği’nin 2 bin 568 kişi ile gerçekleştirdiği çalışmaya göre, mesane kanseri olup sigara kullanan hastalarda, ortalama 3,7 yıl sonra akciğer kanseri gelişiyor. Akciğer kanseri olanlarda ise ortalama 4,2 yıl sonra mesane kanseri ortaya çıkıyor.

RİSK 28 KAT FAZLA

Araştırmada 1990’lı yıllardan bu yana tanı alan hastaların analiz edildiğini belirten Türk Üroonkoloji Derneği Mesane Tümörü Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Deniz Bolat, “Ülkemizde her 100 binde 17 kişiye akciğer kanseri tanısı konuyor. Buna göre, mesane kanseri hastalarında akciğer kanseri görülme riski 28 kat daha fazla. Bunun ortak sorumlusu ise sigara.” dedi.

Bolat, “Mesane kanseri olan hastaların yüzde 60’ı, hem mesane hem de akciğer kanseriyle aynı anda mücadele eden kişilerin yüzde 89’unu, sigara kullanan veya daha önce kullanmış kişiler oluşturuyor. Her iki kanser de, sigara kullananlarda yaklaşık 2 yıl daha erken başlıyor.” diye konuştu. Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven Aslan da tütün kullanımının mesane kanseri riskini 3-4 kat artırdığını kaydetti. Aslan, hem sigara içenler hem de daha önce sigara kullanıp bırakmış olanlarda mesane kanseri riskinin hiç sigara kullanmayanlara kıyasla yüksek olduğunu ifade etti.

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100 kişiden 30’u sigara içiyor

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye’de sigara kullanımının yeniden artışa geçtiğini söyledi. Yeşilay’ın bir etkinliğinde konuşan Ergüder, dünyada tütün kullanma oranının yüzde 10’lara kadar düşürülmesinin konuşulmaya başlandığına işaret etti. “Bazı ülkeler ise sigarayı tamamen yasaklayacakları

tarihleri açıklamaya başladılar” diyen Ergüder, Türkiye’deki durum için ise şu bilgileri verdi: “Ama ülkemizde her 100 kişiden 30’u sigara içiyor. Kadınların sigara içme oranları yüzde 20’yi geçti. Türkiye geçtiğimiz dönemlerde sigara içme oranını düşürmüştü, ama son zamanlarda bu oran yine artışa geçti. Bununla birlikte akciğer kanserleri de artıyor.”

HAYAT Sigaraya vedanın 5. yılında kanser riski de azalıyor