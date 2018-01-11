Şiirleri kadar çizgisini de sevdik

Türk şiirinin köşe taşlarından, İkinci Yeni’nin önemli isimlerinden Cemal Süreya, ölümünün 28. yılında, adının yaşatıldığı sokakta, Mod-Ada Atölye/galeride düzenlenen özel bir sergiyle anıldı. Erkan Doğanay’ın küratörlüğündeki “Bir Cemal SÜREYA Sergisi: HAYAT KISA KUŞLAR UÇUYOR” başlıklı sergide şairi yakından tanıyan Ara Güler, Balkan Naci İslimyeli, Raziye Kubat, Nevhiz Tanyeli gibi isimlerin çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Ressam Nevhiz Tanyeli, bu resmi şairin ölümünden 1 hafta sonra yapmış. Tablo ilk kez sergileniyor.

Önceki akşam açılışı yapılan sergiye Cemal Süreya’nın dostları katıldı. Bu isimler arasında, şairi yakından tanıyan ressam İpek Tekil de yer aldı. Cemal Süreya ile 1985 yılında tanışan Tekil'in şairle muhabbeti ölümüne kadar sürmüş. O yıllarda Kurbağlıdere’de galeri işleten Tekil, Cemal Süreya’nın sık sık ziyaretine geldiğini ve burada çizimler yaptığını söylüyor. Bu çizimleri arşivinde saklayan Tekil, o yılları şöyle anlattı: “1985 yılıydı, arkadaşımla bir kafede oturuyorduk. O da yazarlarla oturuyordu. Orada tanıştık. Sonrasında da sık sık görüştük. Cemal Bey, 'Bir ekip kuralım, birbirimize yardımcı olalım' demişti. Ben de o yıllarda galeriyi kurunca 'Her cumartesi orada konuşma yapayım' dedi. Ben de Cemal Süreya galeriye gelecek diye sevinçten havalara uçtum. Her buluşmada 30-40 kişi toplanıyordu. Herkes çok mutlu olmuştu.”

REKLAM

Cemal Süreya'nın nMüzeyyen Senar çizimi.

CANSEVER İLE GALERİLERİ GEZİYORLARDI

Cemal Süreya’nın resme özel ilgisi olduğunu söyleyen Tekil, “Edip Cansever ile bütün galerileri gezerlermiş. Resimle ilgili her şeyi karıştırır öğrenirlermiş. Sonra bizim de aramızda resim mevzu olunca o da katıldı. Karikatür gibi başladı. Resimleri de öyledir zaten yağlıboya gibi değil. Karaladığı bir sürü şeyler var. Hepsi benim arşivimde duruyor. Portre gibi şeyler çizerdi. Müzeyyen Senar’ı çizmiş. Canı istediği zaman yapıverirdi. Türk resmine çok ilgisi vardı. Burhan Doğançay, Muzaffer Akyol arkadaşıydı, Nevhiz aynı zamanda ders de veriyordu. Bir gün onun evinde toplanmıştık bize poz vermişti. Bizi tanıştıran arkadaşımız ressam olduğumu söyleyince bir peçeteye İnönü ve Fazıl Hüsnü’yü çizip bana vermişti. Hepsini saklıyorum” dedi.

REKLAM

Tekil, son yıllarda Cemal Süreya’ya olan ilginin artışını ise şöyle yorumluyor: “Her şeyden önce çok iyi bir insandı. Herkesle iyi geçinirdi. İnsanları sever, onları yüceltmek ister, ellerinden tutardı. Keyfi yerindeyse çok neşeliydik. Hepimizi de severdi.” “Bir Cemal SÜREYA Sergisi: HAYAT KISA KUŞLAR UÇUYOR" sergisi 30 Ocak'a kadar gezilebilir.

Erkan Doğanay

Gelenekten kopmadı

Küratör Erkan Doğanay ise, Cemal Süreya’nın hem kişiliği hem şairliği ile çok farklı bir isim olduğunu söyledi. Doğanay, serginin bu ruhu yansıttığını belirterek şunları söyledi: “Şiiri yazmadı şiirle yaşadı. Kelimelerle oynaması da bir zeka içeriyordu. Şiirlerine bakınca sadece duygu yoğunluğu görmüyorsunuz. Hepsinin üzerinde cidi ciddi düşünülmüş. Şiirin matematiğini kurmaya çalışmış bir isim. Bu açıdan Türk şiirindeki köşe taşlarından birisi. İkincisi gerçekten bir duygu adamı. Bence en güçlü aşk şiirleri yazan şairlerinden biri. Her ne kadar modern bir dil kullansa da geleneğin izlerini terketmemiş. Eski şairleri okumak divan edebiyatını ve modern edebiyatı bilmek, bunların önemini anlatıyordu bir programında. Edebiyatın dilini, tarihini, geleneğini ortaya koyuyor. Böyle özel bir tarafı var.”