HayatŞiirleri kadarçizgisini de sevdik
KÜLTÜR SANAT

Şiirleri kadar çizgisini de sevdik

Türk şiirinin mihenk taşlarından Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 28. yılında sevenleri tarafından anıldı. Şairin yakın dostlarından ressam İpek Tekil “Resim yapmayı çok severdi. Galerimde çizimler yapıyordu. Çok severdik. Karikatür gibi yapıyordu” dedi.

Seray Şahinler DemirYeni Şafak
Türk şiirinin mihenk taşlarından Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 28. yılında sevenleri tarafından anıldı.
Türk şiirinin mihenk taşlarından Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 28. yılında sevenleri tarafından anıldı.

Türk şiirinin köşe taşlarından, İkinci Yeni’nin önemli isimlerinden Cemal Süreya, ölümünün 28. yılında, adının yaşatıldığı sokakta, Mod-Ada Atölye/galeride düzenlenen özel bir sergiyle anıldı. Erkan Doğanay’ın küratörlüğündeki “Bir Cemal SÜREYA Sergisi: HAYAT KISA KUŞLAR UÇUYOR” başlıklı sergide şairi yakından tanıyan Ara Güler, Balkan Naci İslimyeli, Raziye Kubat, Nevhiz Tanyeli gibi isimlerin çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Ressam Nevhiz Tanyeli, bu resmi şairin ölümünden 1 hafta sonra yapmış. Tablo ilk kez sergileniyor.

Önceki akşam açılışı yapılan sergiye Cemal Süreya’nın dostları katıldı. Bu isimler arasında, şairi yakından tanıyan ressam İpek Tekil de yer aldı. Cemal Süreya ile 1985 yılında tanışan Tekil'in şairle muhabbeti ölümüne kadar sürmüş. O yıllarda Kurbağlıdere’de galeri işleten Tekil, Cemal Süreya’nın sık sık ziyaretine geldiğini ve burada çizimler yaptığını söylüyor. Bu çizimleri arşivinde saklayan Tekil, o yılları şöyle anlattı: “1985 yılıydı, arkadaşımla bir kafede oturuyorduk. O da yazarlarla oturuyordu. Orada tanıştık. Sonrasında da sık sık görüştük. Cemal Bey, 'Bir ekip kuralım, birbirimize yardımcı olalım' demişti. Ben de o yıllarda galeriyi kurunca 'Her cumartesi orada konuşma yapayım' dedi. Ben de Cemal Süreya galeriye gelecek diye sevinçten havalara uçtum. Her buluşmada 30-40 kişi toplanıyordu. Herkes çok mutlu olmuştu.”

Cemal Süreya'nın nMüzeyyen Senar çizimi.

CANSEVER İLE GALERİLERİ GEZİYORLARDI

Cemal Süreya’nın resme özel ilgisi olduğunu söyleyen Tekil, “Edip Cansever ile bütün galerileri gezerlermiş. Resimle ilgili her şeyi karıştırır öğrenirlermiş. Sonra bizim de aramızda resim mevzu olunca o da katıldı. Karikatür gibi başladı. Resimleri de öyledir zaten yağlıboya gibi değil. Karaladığı bir sürü şeyler var. Hepsi benim arşivimde duruyor. Portre gibi şeyler çizerdi. Müzeyyen Senar’ı çizmiş. Canı istediği zaman yapıverirdi. Türk resmine çok ilgisi vardı. Burhan Doğançay, Muzaffer Akyol arkadaşıydı, Nevhiz aynı zamanda ders de veriyordu. Bir gün onun evinde toplanmıştık bize poz vermişti. Bizi tanıştıran arkadaşımız ressam olduğumu söyleyince bir peçeteye İnönü ve Fazıl Hüsnü’yü çizip bana vermişti. Hepsini saklıyorum” dedi.

Tekil, son yıllarda Cemal Süreya’ya olan ilginin artışını ise şöyle yorumluyor: “Her şeyden önce çok iyi bir insandı. Herkesle iyi geçinirdi. İnsanları sever, onları yüceltmek ister, ellerinden tutardı. Keyfi yerindeyse çok neşeliydik. Hepimizi de severdi.” “Bir Cemal SÜREYA Sergisi: HAYAT KISA KUŞLAR UÇUYOR" sergisi 30 Ocak'a kadar gezilebilir.

Erkan Doğanay

Gelenekten kopmadı

Küratör Erkan Doğanay ise, Cemal Süreya’nın hem kişiliği hem şairliği ile çok farklı bir isim olduğunu söyledi. Doğanay, serginin bu ruhu yansıttığını belirterek şunları söyledi: “Şiiri yazmadı şiirle yaşadı. Kelimelerle oynaması da bir zeka içeriyordu. Şiirlerine bakınca sadece duygu yoğunluğu görmüyorsunuz. Hepsinin üzerinde cidi ciddi düşünülmüş. Şiirin matematiğini kurmaya çalışmış bir isim. Bu açıdan Türk şiirindeki köşe taşlarından birisi. İkincisi gerçekten bir duygu adamı. Bence en güçlü aşk şiirleri yazan şairlerinden biri. Her ne kadar modern bir dil kullansa da geleneğin izlerini terketmemiş. Eski şairleri okumak divan edebiyatını ve modern edebiyatı bilmek, bunların önemini anlatıyordu bir programında. Edebiyatın dilini, tarihini, geleneğini ortaya koyuyor. Böyle özel bir tarafı var.”


ÖNERİLEN VİDEOLAR
İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



KAPAT

YUKARI