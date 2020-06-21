Şiirli dilin temelleri

Türk hikaye sanatının öncü isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın derlenmemiş ilk şiirleri gün yüzüne çıktı. Şiirleri tespit eden araştırmacı yazar Necati Tonga, Nihayet derginin Haziran sayısında detayları kaleme aldı. Abasıyanık'ın metinlerindeki şiirli diin temeline işaret eden Tonga, "Sait Faik öncelikle bir hikâyecidir. Fakat edebiyata şiirle başlamış, şiirde de ısrar etmiş bir isimdir aynı zamanda. Ölünceye dek şiirler kaleme alması, Sait Faik’in şiire hevesten öte bir anlam yüklediğini gösteriyor. Hikâyelerindeki şiirli dili biraz da şairliğinde aramak lazım. Bu sebeple Sait Faik’in şiirlerinin de ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

MEHMETÇİK'İ YAZDI

Edebî hayatına şiirle başlayan Abasıyanık'ın ilk şiirleri, dönemin eleştirmenleri tarafından Necip Fazıl ve Faruk Nafiz tesirinde görülmüştür. Uzunca bir zamandır kütüphanelerin tozlu rafları arasında vakit geçiren Tonga, şiirleri, süreli yayınlardaki taramaları esnasında keşfetmiş. Abasıyanık hakkındaki bütün çalışmalarda ilk şiirlerini 1932'de yayınladığını okuduk. Bu keşifle beraber "Türk Neferi" ile "Ocak ve Çevre" adlı iki şiirinin 1930'da yayınlandığını öğreniyoruz. İlk şiirde Mehmetçik'i anlatan Abasıyanık, ikinci şiirde yetim bir çocuğun portresini çizmiştir.

Sırada diğer ünlü isimler yer alacak

Nihayet dergisi