Sinemada ayrım keskinleşti

Her yıl bir film, dünya sinema camiasının gündemine bomba gibi düşüyor. Parazit, Nomanland, Roma örnekleri Oscar’ın da dengesini bozarak bunu göstermişti. Şimdi gündemde Her Şey, Her Yerde, Aynı Anda filmi var. Ödül almadığı organizasyon kalmadı. Oscar’ı da silip süpürebilir. Peki, neden? Çamaşırcı Evelyn’in kızı ile arasındaki ‘cinsel tercih’ münakaşası bize ne anlatıyor?