Sofranın bereketi kalabalıktır

Bu uydurulmuş hikâye yüzünden yıllarca yemeğimizi büyük bir ciddiyetle yedik; suspus, muhabbetsiz, keyifsiz… Sofradaki ihtiyaçlarımızı kaş göz işaretiyle, kimi zaman kısık ses tonuyla çekinerek istedik. Ağzımızdan çıkan her kelime yemeğe saygısızlık olarak atfedildi. Daha da ileri gidildi, dini bir emir gibi öğretildi, uygulandı, uygulattırıldı. Sofra başında sergilenen bu ruhsuz, bizden olmayan davranışlara sofralarımızın adabı dediler, adap kurallarımızdan bihaberler. Tadımızı kaçırdılar, uzaklaştık sonra… Evlerde sofra kurulmaz oldu. Modern yaşam koşullarında karnı acıkan mutfağa gidip karnını doyurdu. Kimi zaman ekmek arası bir sandviçle, kimi zaman bir hazır köfte makarnayla. O güzelim sofralar yalnızca sosyal medya paylaşımları için kurulur oldu. Başkalarının görmesi için, beğenilmek için, daha fazla like alabilmek için “muş” gibi davranmaya başladık. Yalnızlaştık, bencilleştik, birbirimize yabancılaştık. Aslında her şey sofradan muhabbeti kaldırarak başladı. Çatalı sağ tarafa aldığımızda bir şeyler yerinden oynadı.