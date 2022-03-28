Hayat 94 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de düzenlenen 94. Oscar (Akademi) Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı. "En İyi Film" ödülünü, "CODA" kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: En film ödülü hangi filme verildi?
ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü, "CODA" kazandı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi.

Ödül töreninde "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı.

En iyi film ödülünü alan CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli aktör oldu.

En İyi Film Ödülü: CODA

En İyi Yönetmen Ödülü: Jane Campion (The Power of the Dog)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Will Smith (King Richard)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Ariana Debose

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Troy Kotsur

En İyi Uluslararası Film Ödülü: Drive My Car

En İyi Belgesel Ödülü: Summer of Soul

En İyi Film Kurgusu: Dune

En İyi Özgün Senaryo Ödülü: Belfast

En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü: CODA

En İyi Film Müziği Ödülü: Dune

En İyi Görsel Efekt Ödülü: Dune

En İyi Sinematografi Ödülü: Dune

En İyi Kısa Film Ödülü: The Long Goodbye

En İyi Kısa Belgesel Film Ödülü: The Queen of Basketball

94. Oscar Ödülleri Töreni'nde skandal tokat: Yapılan espri ünlü oyuncuyu sinirlendi
FOTOĞRAF 12
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Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Oscar ödüllerinde sıra dışı anlar yaşandı.
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\"En İyi Belgesel\" ödülünü sunan Chris Rock, Will Smith'in hastalık nedeniyle saç kaybı yaşayan eşi Jada Pinkett Smith'i, Demi Moore'un \"GI Jane\" filmindeki görünüşüyle kıyasladı ve \"devam filminde oynamasını\" önererek şaka yaptı.
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Bir süre sessizliğin ardından Will Smith, sahneye gelerek Chris Rock'a tokat attı ve \"Karımın adını ağzından uzak tut.\" ifadesini kullandı.
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Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.
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O anlara ait görüntüler, sosyal medyada viral oldu.
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Alopesi hastalığından muzdarip olan aktris Jada Pinkett Smith, hastalığını 2018 yılında kamuoyuyla paylaşmıştı.
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Öte yandan, 94. Oscar ödüllerinde \"En İyi Erkek Oyuncu\" ödülünü King Richard filmiyle Will Smith kazandı.
94. Oscar Ödülleri Töreni'nde skandal tokat: Yapılan espri ünlü oyuncuyu sinirlendi
Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan skandal tokat konuşuldu. Sunucunun eşiyle ilgili yaptığı espriye sinirlenen ünlü oyuncu Will Smith sahneye çıktığında Chris Rock'a tokat attı. Salonda buz gibi hava estiren olay sonrası yayıncı kuruluş programın sesini kapattı.


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