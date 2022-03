94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu ABD'de düzenlenen 94. Oscar (Akademi) Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı. "En İyi Film" ödülünü, "CODA" kazandı.

