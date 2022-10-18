Sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti

Televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren 'Çok üzgünüm.Bülent’i kaybettik. Başımız sağolsun' notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bülent Özveren kimdir?

Özveren, 1943 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sultanahmet İlkokulu'nu tamamladıktan, orta okulu Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, lise eğitimini ise yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından 1962 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu ve üçüncü sınıfa kadar bu fakültede eğitim gördü.

1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı.

REKLAM

31 Temmuz 1965 tarihinde TRT İstanbul Radyosu'nda göreve başladı. 1966 yaz aylarında İzmir Radyosu'ndan aldığı davet üzerine İzmir'e gitti ve askerlik görevi dahil yedi sene bu radyoda çalıştı. TRT'de uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalışmış ve 1972 yılında spor spikerliği yapmaya başlamıştır. 1972 yılında TRT Haber Dairesi'nin açtığı "spor spikerliği" sınav ve kurslarına katıldı ve diplomalı "spor spikeri" oldu.

Hukuk Fakültesi'nden kaydını alarak İzmir'de Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi oldu ve Ege Üniversitesi'nden 1971 yılında diplomasını aldı.

1971 yılında deneme yayınına başlayan TRT İzmir Televizyonu'nda ilk canlı TV yayınları gerçekleştirdi.

REKLAM

Askerlik görevini Yedek Subay olarak İzmir’de 1973 yılında yaptı. 1974 yılı başından itibaren 6 ay süre ile Ankara Televizyonu'ndan pazar geceleri canlı olarak yayınlanan "Spor Stüdyosu" programlarını sundu.

1974 yılında genel müdürlüğün çağrısı üzerine Ankara'ya gitti ve TRT tarihinde ilk olarak başlatılan canlı sabah programlarını (Sabahtan sabaha) hazırladı ve sundu. 1975 yılından itibaren Ankara Televizyonu kadrolu yapımcı-sunucusu olarak yüzlerce canlı yayında görev yaptı. 1981 sonbaharında İstanbul Televizyonu kadrosuna geçti ve bir sene süre ile çalıştığı İstanbul'da yarışma programları hazırladı ve sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Özveren, 1975 yılından beri 2012 yılına kadar Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak Türkiye ve Avrupa finallerini naklen sundu. TRT aldığı kararla 2013 yılında İsveç'te yapılacak, "58. Eurovision Şarkı Yarışması"na katılmayacağını açıkladı. Eurovision'un daimi anlatıcısı, senede bir gün Eurovision mesaisi yapan Bülent Özveren işsiz kaldı !

REKLAM

1982 yılında TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı.

1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev aldı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

1999 yılı sonunda emekli olan Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı.

İzmit Sanat Merkezi ve Başkent İletişim Merkezi'nde "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli ite ve kuruluşlarda konferanslar veriyor.

REKLAM

2002 yılı başında bir süre Ege Televizyonu'nda genel müdür olarak çalıştı.

Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Türkçe Olimpiyatı'nı Bülent Özveren sundu.

2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde “Bir milyon kimin” adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile birlikte Bülent Özveren de jüri üyeliği yaptı.