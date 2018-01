'Söz' Youtube'da rekor kırdı

Reytinglerde olduğu kadar, Youtube’de ve sosyal medyada kendi kitlesini oluşturarak fenomen haline gelen ‘Söz’ dizisi Youtube resmi verilerine göre, Türkiye'de ve yurt dışında toplam 1 milyar 273 milyon kez izlenmenin yanı sıra 5 milyar 718 milyon 51 bin 662 dakika toplam izlenme süresine ulaşan ilk yapım oldu.

Dünyaca ünlü yapımlar ile aynı listede

Medyatava'nın haberine göre yayın günleri sosyal medyada zirveyi elden bırakmayan ‘Söz’ daha öncede dünyaca ünlü televizyon dünyası trendleri takip ve analiz sitesi The Wit’in verilerine göre, Break, A Força do Querer, The Voice Teens, The Immortal Life of Henrietta Lacks gibi tüm dünyada en çok izlenen ve sevilen yeni yapımlar listesinde 5. sırada yer almıştı.

REKLAM