HayatSözdeki hikmetler
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Sözdeki hikmetler

Büyüyenay Yayınları arasından çıkan Nuhbetü’l-Emsâl -Mesel Kitabı, deneyimlerle sabit kılınan olayların kısa ve öz bir şekilde cümle halini alma hikayesini anlatıyor. Uğur Boran’ın hazırladığı çalışmada Türk ve Arap kültürüyle ilgili ipuçları da yer alıyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Uğur Boran’ın hazırladığı çalışmada Türk ve Arap kültürüyle ilgili ipuçları da yer alıyor.
Uğur Boran’ın hazırladığı çalışmada Türk ve Arap kültürüyle ilgili ipuçları da yer alıyor.

MERYEM ATİK

Kadim kültüre dair bize bilgi veren, bir bakış açısı sağlayan ve anlamalar dünyasını genişleten her bilgi kırıntısı, sembol, remiz ya da benzeri herhangi bir göstergenin araştırmacılar için ne denli önemli olduğu açıktır. Nitekim Türklere ait şimdilik bilinebilen en eski veriler olan Orhun kitabeleri ve benzeri yazıtlar Türk dilinin olduğu kadar Türk kültür ve düşünce biçiminin de tespit ve değerlendirilmesi noktasında son derece önemlidir. Kaşgarlı Mahmud’un her asırda önemini koruyacak olan Divânu Lugâti’t-Türk’ü buna iyi bir örnektir. Kitabın Türk dili için olduğu kadar bu dilin kültür evrenini göstermesi açısından da oldukça değerli bir eserdir. Bunu en yoğun ve özlü bir biçimde sağlayan şey ise şüphesiz darbımesellerdir.

ASIRLIK TECRÜBELER

Atalardan günümüze gelen ve tarihi tecrübeyi kimi zaman açık kimi zaman zımnen bir öğüt ya da hüküm çerçevesinde özetleyen kısa ve veciz sözlerdir darbımeseller: Bugünün ifadesiyle atasözleri ve deyimler hemen her milletin canhıraşâne sahip çıktığı, derlediği, tartışmaya açtığı, şerh ve açıklamalarla zenginleştirdiği kültürel kodlar, arketiplerdir. Araplarda mesel/emsâl ya da hikmet (İngilizce ‘proverb’; İspanyolca ‘modismo’ ya da ‘refrán’) kavramlarıyla karşılanır darbımesel kelimesi. Zaten Osmanlı Türkçesinde kullanılan ‘darb-ı mesel’ tabiri de yine Arapça bir açıklama kalıbından mülhem. Bir meselin hangi zaman ve zeminde ya da ne üzerine söyleneceğini yani taşın gediğine ne zaman koyulacağını açıklarken Araplar ‘yudrabu hâza’l-mesel..’ diye söze başlarlar. ‘Mesel’ tabiri de anlam olarak ‘benzemek, benzeyiş’ gibi anlamları ihtiva ettiğinden ötürü, söylenecek mesele ‘benzer’ bir durum ortaya çıkar çıkmaz meselin ‘darbı’ da gerçekleştirilmelidir ki sözdeki ‘hikmet’ zâyi olmasın.

Büyüyenay Yayınları’ndan çıkan ve Uğur Boran tarafından hazırlarlanan Nuhbetü’l-Emsâl -Mesel Kitabı hem Arap dili ve kültürüyle hem de Türk kültür ve edebiyatıyla ilgilenenler için değerli bir kaynak eser. Bu kitap bir döneme kadar Türk kültürü ve edebiyatındaki kalem erbaplarının daima kullandığı ve ifadelerini pekiştirmek için başvurdukları, asırların tecrübelerini kısa ve öz bir şekilde ifade eden mesellerden meydana gelmektedir.

Eserde yer alan toplam 330 adet Arapça meselin asıl derleyicisi meşhur Arap dil ve edebiyatçısı Meydânî’dir (ö. 1124). Onun yine son derece meşhur Mecma’u’l-Emsâl adlı kaynak niteliğindeki muhteşem eserinden Diyarbekirli Said Paşa (ö.1891) tarafından seçilen meseller özgün ve geleneğe uygun bir şekilde Türkçe olarak açıklanarak hazırlanmıştır. Mesellerin seçiminde ise genel olarak Türk kültür ve edebiyatı için önemli; eskilerin tabiriyle ‘miyân-ı bülegâda mütedâvil” yani “söz ehli kişiler arasında dolaşımda olanlar” tercih edilerek İslâmî Türk edebiyatı için hayli önemli bir kaynak günyüzüne çıkarılmıştır. Kitapta yer alan her bir meseli mesel yapan hikâyesi anlatılmakta. Bu şekilde adeta damıtılarak birkaç kelime ile mesel haline gelmiş hikâyeler de bir bakıma okuyucuyu zaman zaman eğlenceli, zaman zaman da düşündürücü bir okuma sürecine dahil ediyor.

Mesel KitabınDiyarbekirli Mehmed Said PaşanHaz.: Uğur BorannBüyüyenay Yayınların2017n420 sayfa

ŞÂYÂN-I İBRET BİR DURUM

Said Paşa’nın eseri, yayına hazırlayan tarafından kısmen sadeleştirilerek eski dile vâkıf olamayanlar için de büyük bir kolaylıkla okunabilecek ve daha anlaşılır olacak bir yayın ortaya konulmuş. Akademik sayılabilecek geniş ve ciddi bir giriş kısmının ardından alfabetik sıra gözetilerek her mesel ayrı ayrı ele alınmış, önce kısaca anlamları verilmiş, ardından meselin nerede, biliniyorsa kim tarafından ve hangi münasebetle söylendiği yer yer Meydânî’nin açıklamalarına da katkı sağlayacak eklerle zenginleştirilerek açıklanmıştır.

Kitaptaki kimisi son derece hacimli kimisi de tek cümlelik denebilecek kadar kısa olan mesel şerhlerinden bir örnek verecek olursak: “Eşra’ş-şerri sıgâruhu-Şerrin en şerlisi küçük olanıdır, demektir. Rivâyet edilir ki bir avcı beraberinde bir köpek ile birlikte bir dükkânın önüne giderek yanındaki bir tulum balı satmak için dükkân sahibine teslim etti. Bu esnada tulumdan yere düşen bir damla balın üzerine bir bal arısı konunca dükkânda olan bir gelincik kuşu arının üstüne sıçrayıp onu yakaladı. Avcının köpeği de gelincik kuşunu tutup öldürdü. Köpek gelinciği öldürünce dükkân sahibi hiddetlenerek hemen bir sopa alıp köpeği katletti. Köpeğin sahibi de dükkân sahibini vurup hakladı. Bunun üzerine dükkân sahibinin köylüsü toplanıp köpeğin sahibini öldürünce köpek sahibinin köylüsü de bir araya gelerek onların üzerine hücum etti. İki taraf birbirini mahvedinceye kadar savaştılar. Bir gelincik kuşunun katledilmesinden hâsıl olan şiddetli muhârebe şâyân-ı ibret bir durum olduğu için zikri geçen ifade darbımesel oldu.”

Mesel Kitabı’nda “İnsanın zannı aklından bir parçadır.”, “İnsanın âdeti tabiatının ikizidir.”, “İnsanların akılları kalemlerinin kamışları altındadır.”, “İki hırsız birbirine hasım kesilince çalınan şey ortaya çıkar.”, “Birbirinizle kardeş gibi geçinip yabancı gibi muamele ediniz.” ve “Hür olan insan birisine bir şey ikram edecek olsa köle olan kimsenin kalbi kederlenir.” gibi birçok meselin öyküsü, niçin mesel oldukları ve birbirinden ilginç hikâyeleri okuyucular için bir yandan kültürümüzün kodlarını işaret ederken bir yandan da sürprizlerle dolu bir anlamlar dünyasına davet ediyor.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Sınırda terör yığınağı
Dünya

Sınırda terör yığınağı

Suriye’de PKK/PYD’ye devlet sözü veren ABD, teröristleri düzenli orduya dönüştürmeye çalışıyor. Pentagon ve CIA uzmanlarının eğittiği 400 terörist “kuzey ordusu” adıyla Türkiye sınırına konuşlandı.
Beşiktaş-Den Haag: 2-2
Spor

Beşiktaş-Den Haag: 2-2

Beşiktaş, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Hollanda ekibi Den Haag'la 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların gollerini Caner Erkin ve Atiba attı. Öte yandan yeni transfer Domagoj Vida, bu mücadelede 87 dakika sahada kaldı.
Kalp krizi diye gitti hayatının şokunu yaşadı
Gündem

Kalp krizi diye gitti hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 60 yaşındaki Hüsniye Avcı, geçirdiği kalp krizi sonrası yatırıldığı özel hastanede, duydukları karşısında şoke oldu. Kalp röntgeni çekilen Avcı’nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne olduğu tespit edildi.
Büyükşehirler içinde en az cami bu kentte
Gündem

Büyükşehirler içinde en az cami bu kentte

Tekirdağ, Türkiye’de büyükşehir statüsünde olan iller arasında en az cami sayısıyla son sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 30 büyükşehirde 49 bin 564 cami bulunurken, Tekirdağ 524 cami ile büyükşehirler arasında son sırada yer aldı.
Kamyonlara 15 Temmuz revizyonu: Görev emri geldi
Gündem

Kamyonlara 15 Temmuz revizyonu: Görev emri geldi

15 Temmuz gecesi kamyonların tankları durdurmak için yollara ve kışla önlerine çekilmesinin ardından önemli bir kamu görevi yapan kamyon ve otobüsler seferberlik emri getiriliyor. Devlet, kamyon ve otobüsleri, darbe girişimi gibi millî güvenliği ilgilendiren konularda ‘kamu hizmeti’ için çağırabilecek.

KAPAT

YUKARI