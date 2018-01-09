Spor salonundan içeri bakan Suriyeli çocuğa ömür boyu üyelik

Suriyeli Muhammet'in spor salonu üyesi tarafından çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada binlerce defa paylaşılmıştı.

Adıyaman'daki bir spor merkezine giden üyeler tarafından iki gün önce sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta, Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin'in camdan bakarak içeride spor yapanları izlemesi yer aldı. Fotoğrafı gören işletme sahiplerinden Engin Doğan, Muhammet'i bulup, spor salonuna ömür boyu ücretsiz üye yaptı.

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Muhammet Hüseyin ise çok mutlu olduğunu ifade ederek,”Önünden geçtim, spor yapanlara bakıyordum, sonra beni buldu, yardım etti. Zayıflamama yardım etti. Boyacılık yapıyorum. Suriye’den geldim, sporları güzel. Ağabeylerim bana yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.