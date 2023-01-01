|
Hayat
Süleymaniye risalesi: Dünyada dünyayı aşmanın metaforu
Ahmet Murat, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Taşı Taşırmak” kitabıyla bir mimari şaheser olan Süleymaniye Camii’ni ele alıyor. Felsefeden, sanat tarihinden, mimariden dini gelenekten beslenen kitap, okurlarına bir “Süleymaniye risalesi” sunuyor. Ahmet Murat’a göre, Süleymaniye sadece cami değil, dünyada dünyayı aşmanın metaforu.
Sevda Dursun
Sevda Dursun
3:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şair ve yazar Ahmet Murat, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Taşı Taşırmak” kitabıyla bir mimari şaheser olarak Süleymaniye Camii’ni ele alıyor.

Şair ve yazar Ahmet Murat, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Taşı Taşırmak” kitabıyla bir mimari şaheser olarak Süleymaniye Camii’ni ele alıyor.

Şair ve yazar Ahmet Murat, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Taşı Taşırmak” kitabıyla bir mimari şaheser olarak Süleymaniye Camii’ni ele alıyor. Felsefeden, sanat tarihinden, mimariden dini gelenekten, şairanelikten beslenen bu kitap, okurlarına dört başı mamur bir “Süleymaniye risalesi” sunuyor. Yazar kitabında,“Süleymaniye’ye aralıklardan, eşiklerden, dönemeçlerden ve merdivenlerden geçe geçe, yolun sonundaki mihrapla karşılaşmak üzere yapılan kısa ama etkili bir yolculuk, yolcusuna özlü bir hac deneyimi vadeder” diyerek ona çıkan yolların bile kutsal bir deneyime kapı araladığından söz ediyor. Yazara göre Süleymaniye sadece bir cami değil, dünyada, dünyayı aşmanın metaforu.

Süleymaniye ile ilgili kitap yazma fikri nasıl ortaya çıktı?

On-on iki sene kadar önce bir iş vesilesiyle Süleymaniye’de bir ay vakit geçirmek durumunda kalmıştım. Sonradan çalıştığım üniversitenin (İHÜ) bir biriminin Süleymaniye’nin yanı başında olması sebebiyle, yine yıllarca gölgesinde bulundum. Her seferinde, yeniden başlayan bir ilişkinin heyecanıyla orada oldum. Camiler üzerine yazmayı, bu yazdığıma benzer bir metin yazmayı çok eskiden tasarlamıştım ama, o tasarı metin başka bir çok camiyi de kapsayacaktı. Süleymaniye, diğer camilerle ilgilenmeye izin vermeyince, bu metin ortaya çıktı.

“Taşı Taşırmak” ne demek, içeriğiyle ilişkisini anlatabilir misiniz?

Süleymaniye, taştan yapılmış bir bina. Ama bu kadar mı? O aynı zamanda, taşın anlama doğru çekiştirildiği, anlamla doldurulmuş bir ifade. Taştan taşıyor. Kastım biraz da bu.

BU BENİM TECRÜBEM

Kitapta bahsi geçen erişme-erişememe, dokunma-dokunamama, görme-tam anlamıyla görememe.... Büyük usta Mimar Sinan, bütün bunları planlı mı yaptı sizce?
  • Böyle olması gerekmiyor. Ben bu metinde, camiyle karşılaşmamı, her karşılaşmanın vadettiği tazeliğin tazyikiyle yazmaya çalıştım. Bu, benim karşılaşma tecrübem. Ama bu, bütünüyle keyfi davrandığım anlamına da gelmiyor. İslam düşüncesi ve maneviyatına, ibadet repertuarına dair tasavvurumu ve müktesebatımı bir art alan olarak metni yazarken korudum. Mesela erişme ve tırmanmayı yazarken, elbette zihnimde hac bulunuyordu. Yine görme ve görememeyi yazarken, hicap ve mahremiyet ilkeleri…
Süleymaniye sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor?

Taşıyla, harcıyla, emeğiyle dünyevi ve maddi bir ifade iken, birden içini dolduran anlamla manevi olana kaçıveren, taşıveren bir ara alan. Dünyada, dünyayı aşmanın bir metaforu. Mihrabın yarattığı sığınma önerisinin taşıyıcısı. Bu dünyada, evet, ama içerdiği saydamlık sebebiyle, öte dünyaya erişim vaadi taşıyan bir geçirgen, bir ara yüz.

Süleymaniye Camii

BATI CEPHESİNDEN SEYRETMEK GÜZEL

Hangi açıdan seyretmek gerek bu camiyi, siz en çok nereden seyretmeyi seviyorsunuz?
  • Caminin batı cephesi avlusundan, bütününü görebildiğim bir açıdan seyretmek çok güzel. Minarelerin tamamını görebildiğim, ağaçlara da yer açan bir açı bu.
Bu mabedin en fazla neyi sizi hayrete sürüklüyor?

Beni, dışarıdan bakıldığında, hareketli ve kalabalık cephesinin gizlediği iç boşluğu hayrete düşürür. Dışarıdan bir çoğulluk varken, içeride bu tekliğe, sessizliğe ve durgunluğa dönüşüyor. Dünyanın çoğulluğunun yarattığı ıstırabı kesen bir durgunluk bu ve kesinlikle hayret ve hatta sevinç yüklüyor.

SÜLEYMANİYE EMEK İSTER

Peki, bütün ihtişamıyla adeta mükemmellik abidesi gibi duran Selimiye’yle Süleymaniye arasında nasıl bir fark var sizce?

Selimiye’yi birkaç kez ziyaret edebildim. Çok etkileyici. Ama Süleymaniye’nin, sadelik ve kuntluk yanında, tepenin üzerine bağdaş kurarak yerleşmesi çok etkileyici. Süleymaniye, sizden emek ve niyet bekler. Tırmanmak, zirveye doğru yorulmak zorundasınız. Bu, onunla kuracağımız ilişkinin yapısını kişiselleştirmek için birçok imkan barındırır.

#Ahmet Murat
#Süleymaniye Camii
#Taşı Taşırmak
#Ketebe Yayınları
2 saat önce
default-profile-img
Süleymaniye risalesi: Dünyada dünyayı aşmanın metaforu
Yarı yıl tatilinde BİLSEM’lere
2023'te İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş imkanı: Türkiye genelinde 42 istihdam fuarı düzenlenecek
140 bin personelle sözleşmeliye devam
AK Parti’de strateji mesaisi
Aday olanı masada kim temsil edecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.