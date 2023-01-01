Süleymaniye risalesi: Dünyada dünyayı aşmanın metaforu

Böyle olması gerekmiyor. Ben bu metinde, camiyle karşılaşmamı, her karşılaşmanın vadettiği tazeliğin tazyikiyle yazmaya çalıştım. Bu, benim karşılaşma tecrübem. Ama bu, bütünüyle keyfi davrandığım anlamına da gelmiyor. İslam düşüncesi ve maneviyatına, ibadet repertuarına dair tasavvurumu ve müktesebatımı bir art alan olarak metni yazarken korudum. Mesela erişme ve tırmanmayı yazarken, elbette zihnimde hac bulunuyordu. Yine görme ve görememeyi yazarken, hicap ve mahremiyet ilkeleri…