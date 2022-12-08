Hayat Sultanbeylinin filmleri belli oldu
KÜLTÜR SANAT

Sultanbeyli’nin filmleri belli oldu

Bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında 2’nci kez seyircisiyle buluşacak olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalist filmleri belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanbeyli’nin filmleri belli oldu
​Sultanbeyli’nin filmleri belli oldu

Bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında 2’nci kez seyircisiyle buluşacak olan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalist filmleri belli oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleşecek yarışmaya 47 ülkeden toplam 619 film başvuru yapmıştı. Başkanlığını yönetmen Derviş Zaim’in yaptığı, oyuncu ve sunucu İpek Tuzcuoğlu, oyuncu ve ressam Haydar Şişman, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve senarist Hilal Çelenk’ten oluşan jüri, ulusal finalistler arasından şu filmleri oylayacak: Nuri Cihan Özdoğan’ın “Aynı Gecenin Laciverti”, Özgürcan Uzunyaşa’nın “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada”, Volkan Güney Eker’in “Larva”, Zahid Çetinkaya’nın “Fraktal: Para Adam”, Ömer Dişbudak’ın “654 Gram”, Ersan Bayraktar’ın “7 Kör Adam”, Ali Cabbar’ın “Bahçeler Put Kesildi”, Ahmet Serdar Karaca’nın “Happy Anyway”, Aziz Alaca’nın “Göl Kenarı” ve Hatice Kübra Ergen’in “Merjem” filmi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ METİN ERKSAN ANISINA VERİLECEK

Uluslararası yarışmanın finalistleri arasında ise Solak Nasrin Mohammadpour’un “Left Handed”, Arturo Dueñas Herrero’nun “Dajla: Cinema and Oblivioon”, Andrej Krasavin’in “Artist”, Karolina Belka’nın “Hide and Seek” ve Péter Bogyó’nun “The Pattern” filmleri bulunacak. Kazananların 18 Aralık tarihinde Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenecek ödül töreninde duyurulacağı Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında ulusal kategoride birinci filme 20 bin TL, ikinci filme 15 bin TL, üçüncü filme ise 10 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL para ödülü verilecek. Usta yönetmen Metin Erksan’ın vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla verilecek “Metin Erksan Jüri Özel Ödülü”nün sahibi de 7 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

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