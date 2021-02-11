Hayat Sütün kaymağını zincir marketler ve aracılar yiyor Fiyatı normalde 2 lira 80 kuruş markette 7-8 lira
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Sütün kaymağını zincir marketler ve aracılar yiyor: Fiyatı normalde 2 lira 80 kuruş markette 7-8 lira

Sütün kaymağını zincir marketler ve aracılar yiyor: Fiyatı normalde 2 lira 80 kuruş markette 7-8 lira

Son dönemde artan süt ve süt ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili üreticiler, çiftliklerden alınan sütün fiyatının sabit olmasına rağmen girdi maliyetlerinin yükseldiğini ve zincir marketler ile aracı firmalar yeterince denetlemediği için fiyatların arttığını belirtti. Üreticiler, 2 lira 80 kuruştan verdikleri sütün market raflarında fiyatının 7-8 liraya ulaştığını vurguladı.

Haber Merkezi İHA
Bir inek bir kilo sütü üretebilmek için kalbinden 400 kilo kan pompalıyor.
Bir inek bir kilo sütü üretebilmek için kalbinden 400 kilo kan pompalıyor.

Üreticiler, bin bir türlü zahmetle ürettikleri sütün litresini 2 lira 80 kuruşa satabilirken, aynı süt tüketicinin sofrasına gelene kadar 8 lirayı aşıyor. Son dönemde sütteki fiyat artışının sebebini yorumlayan yaklaşık bin 500 üyeye sahip Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, fiyat artışında girdi maliyetlerinin yükselmesinin yanı sıra zincir marketler ve aracı firmaların büyük oranda etkili olduğunu söyledi. Kırlıoğlu şöyle konuştu:

  • “Son günlerde yem fiyatları ile süt fiyatları arasındaki barem çok fazla açıldı. Kazanamaz duruma geldik. İşletmelerimizin durumu sıkıntılı. Bir kilogram süt sattığınızda bir buçuk kilo yem almamız gerekirken, bugün bir kilo süte bir kilo yem alamaz durumdayız. Girdi maliyetlerimiz yüksek. Yem sanayicilerine yüklendiğimiz zaman diyorlar ki ‘yemin ham maddesinin yüzde 60’ını yurt dışından dolar bazı ile alıyoruz’ ama dolar artmadığı halde, hatta geriye gittiği, düştüğü zaman bile onlar zamlarını devam ettiriyorlar. Geçtiğimiz sene 70 lira olan yem fiyatları şu an 140 liralara kadar çıktı. Senede 6-7 defa zam yapabiliyorlar. Bizim en büyük girdi maliyetlerimiz; yem, elektrik, akaryakıt. Sektörümüz sürekli kan kaybediyor.”

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'MARKETLER ZİNCİRİ BU İŞİ ELE GEÇİRDİ'

Süt fiyatlarında zincir marketlerin artık söz sahibi olduğunu vurgulayan Kırlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eskiden biz sanayicilerimize fiyatlarımızı arttırmıyorsunuz diye yükleniyorduk ama son yıllarda gördük ki marketler zinciri bu işi ele geçirdi. Marketler zinciri bizim fiyatlarımızı arttırmadığı gibi tüketici üzerinde çok fazla bir artış yaptığı gözleniyor. Buna biz anlam veremiyoruz. İnsanoğlu pandemiyle mücadele ediyor. Hepimiz elimizi taşın altına sokacağız ama biz sokmamıza rağmen fiyatlar yine tutulamıyor. Son günlerde devlet dahi fiyatlar, marketlere müdahale etti. Mesela peynirden örnek verecek olursak, sütün fiyatı belli. Peynirin içine konulan süt de belli. Sütü 2 lira 30 kuruştan alıyorlar fakat peynir 50, 60, 70 liralara kadar gidiyor. Burada bir kontrol zinciri olmadığını düşünüyorum. Son günlerde müdahale edilmeye çalışıldı ama biraz geç kalındı. Bakanlık bizim süt fiyatlarımızı arttırmıyor. Bize ilk toplantıda 2 lira 30 kuruş fiyat verildiğinde biz, 2 lira 50 kuruş istemiştik, olmadı. Bir yıl boyunca 2 lira 30 kuruşta kaldı. Bu dönem sivil toplum kuruluşları olarak litresini 3 lira 20 kuruş istedik, 2 lira 80 kuruş verdiler. Bizim fiyat baremimiz yüzde 20 artış göstermişken, diğer süt mamulleri yüzde 30-40’lar düzeyinde yükseldi. Bizim üzerimizdeki bu yüzde 10 ile yüzde 20 arasındaki fark da aracıların cebine gidiyor. Marketler fiyatı arttırdığı halde biz hak ettiğimiz ücreti alamıyoruz.”

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İNEK BİR KİLO SÜT İÇİN 400 KİLO KAN POMPALIYOR

Bakanlıkların sıkı bir denetim mekanizması oluşturması gerektiğinin altını çizen Kırlıoğlu, “5 kilogram sütten bir kilo peynir çıkıyorsa bunun maliyeti belli. Bunun hesabı yapılabilir. İşçi maliyetlerini koyarsın ve Bakanlığımız da bunun fiyatını belirler. Bakanlık demeli ki ‘sen şunu bu fiyattan yukarıya satmamalısın.’ Bize nasıl siz süt fiyatını arttıramazsınız diyorsa onlara da aynısını uygulayabilir. Ben bugün bu çileyi çekiyorsam, sütü 2 lira 80 kuruştan satıyorsam, benim tüketicim de ucuz yesin. Neden 50 liraya alsın. 50 lira nerede, 2 lira 80 kuruş nerede. Bir inek bir kilo sütü üretebilmek için kalbinden 400 kilo kan pompalıyor. Bu hayvanın hakkı ödenir mi? İnsanlar bakamıyor hayvanlarına ve en sonunda kesiliyor” diye konuştu.

TÜKETİCİYE YAZIK

Firmaların girdi maliyetlerini gerekçe göstererek fiyat artışı yaptığını belirten Kırlıoğlu, tüketicinin marketten sütü daha ucuza alması gerektiğini söyledi. Kırlıoğlu, “Cumhurbaşkanımız bu konunun incelenmesini istedi. 2 gün sonra cevabı verildi. Girdi maliyetlerini ortaya atmışlar. Nakliye, ambalaj gibi materyallerin maliyet artışından dolayı durumun böyle olduğunu söylüyorlar. İçine konulan sütün fiyatı belli. 2 lira 80 kuruş. Şu anda kurumsal firmaların ürettiği ürünler 7-8 liraya satılıyor. 2 lira 80 kuruşa ben veriyorum, 7-8 liraya benim tüketicim bunu kullanıyor. Benim tüketicime yazık. Daha ucuza alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli: Süt veriminde hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz
FOTOĞRAF 11
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Çanakkale’nin Ezine ilçesine has olan Ezine peyniri, Kazdağları eteklerinde yer alan ve hemen 30 kilometre ilerisinde bulunan Bayramiç ilçesindeki koyun, keçi ve ineklerin kara nane ve kekik ile beslenmesinden kaynaklı özel bir aromaya sahip.
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Bu 3 hayvanın sütünün karışımından elde edilen Ezine peynirinin yüzde 15’i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor.
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Aynı zamanda coğrafi işareti de bulunan Ezine peyniri bölgeye önemli ölçüde katma değer sağlıyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor.
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türmenli köyünde yaşayan ve uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Elimizde yaklaşık 200 tane Tahirova kırması koyunumuz var. Süt ve kuzuya çalışıyoruz. 3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz.”
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Ezine peyniri üretiminde önemli bir yerde olduğumuzu düşünüyorum diyen Demirtaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
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Hava koşulları, Kazdağları’nın eteklerinde olmamız sütümüz, Ezine peynirinde önemli bir yere sahip. Daha lezzetli. Hayvanlarımız doğal besleniyor. Arazilerimizde her yer yemyeşil. Dışarıda çobanlarımızla birlikte mera yayılımına da devam ediyorlar. Kış aylarında genelde damda bakıyoruz.
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Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde oturan İsmail Sezer ise, şöyle konuştu:
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“Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim tarzımız koyun ve keçi. Süt üretiminde güzel bir yerdeyiz. Ezine peynirinde keçi koyun sütü olmadan olmaz. Kazdağları eteklerinde olduğumuz için bizim meramız güzel. Sulak yerlerimiz de çok, onun için bu işte başarılıyız.”
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Title
Ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli: Süt veriminde hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz
Dünyaca ünlü Ezine peynirinin sırrı, coğrafi konum itibariyle Kazdağları'nın eteklerinde yetişen koyun, keçi ve ineklerin sütünde gizli. Bu bölgede bulunan hayvanlar, yedikleri kekik ve diğer otların karışımı sayesinde hem verimli hem de lezzetli süt üreterek, Ezine peynirinin oluşmasına katkı sağlıyor. Ezine peynirinin yüzde 15'i inek sütü, diğer kısımları ise koyun ve keçi sütlerinden elde ediliyor. Civarda gelişen, tarım ve hayvancılık ekonominin başını çekiyor. Uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Demirtaş, "3 senede bir 2 kuzu almaya çalışıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Süt veriminde (Laktasyon) hayvan başına 120 kilo süt alıyoruz.” dedi.


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