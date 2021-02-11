Hayat Taksim alt geçitte yürekleri ısıtan görüntü Sokakta yatan kişi battaniyesini kediyle paylaştı
AKTÜEL

Taksim alt geçitte yürekleri ısıtan görüntü: Sokakta yatan kişi battaniyesini kediyle paylaştı

Taksim alt geçitte yürekleri ısıtan görüntü: Sokakta yatan kişi battaniyesini kediyle paylaştı

Hemen her gün binlerce insanın geçiş noktası olan Taksim'de yerde yatan kişi, battaniyesini sokak kedisi ile paylaştı. Beline kadar battaniye ile örtülü kedi ile derin uykudaki kişinin bu görüntüleri yürekleri ısıttı. Kimi onları görmezden gelerek hızla uzaklaşırken kimileri de yerde yatan kediyi sevdi.

Haber Merkezi DHA
Evsiz vatandaşın yanına kıvrılan kedi.
Evsiz vatandaşın yanına kıvrılan kedi.

Taksim'de yerde yatan bir evsizin battaniyesini kediyle paylaştığı anlar görenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlardan Songül Altunışık da saat 08.00 sıralarında geçerken gördüğü bu anlara duygusuz kalmadı. Altunışık, eğilerek kediyi severken kedi de battaniyesinden ayrılmadan onun sevgisine ön ayaklarını uzatarak karşılık verdi. Songül Altunışık, şöyle konuştu:

  • "Hayvan hakları konusunda herkese çok kızıyorum. Onların da insanlar gibi hakkı var. Hayvanların ayaklarını kesiyorlar, atıyorlar. Kedi her zaman insana enerji verir. İnsanın içindeki kötülüklerini alan bir hayvandır. Peygamber efendimizin de sevdiği bir hayvandır. Onların dilleri yok. Ben çok merak ediyorum hayvanlara işkence yapanlar nereye gidecek? Hayvan sevildiğini anladığı için hiçbir şey yapmadı. Keşke herkeste hayvan sevgisi olsa. Keşke herkes hayvanlara duyarlı olsa" dedi. Altunışık, "Bak burada kedi, dışarıda kalan kişiyi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Hayvanlar çok duyarlı ama bunu bizim insanımız anlamıyor"

Vatandaşlar yoldan geçerken kediyi sevmeyi de ihmal etmedi.
Abone Ol Google News
Açık bir hüküm yok

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.
Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek

'Bu işte bir tuhaflık var'

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.