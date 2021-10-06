Hayat Tarihte ilk Film çekimi için uzaya çıktılar
SİNEMA

Tarihte ilk: Film çekimi için uzaya çıktılar

Rusya, sinema tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. Rusya Uzay Ajansı, uzayda film çekecek ekibi Soyuz MS-19 ile yörüngeye gönderdi. Yönetmen Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov’un bulunduğu mekik, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 12 gün kalacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihte ilk: Film çekimi için uzaya çıktılar
Ekip, UUİ’de 12 gün kalacak.

Rusya, “uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi” için ekibini Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan’ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi. Yönetmen koltuğuna oturacak Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov’un bulunduğu uzay aracı, dün uzaya fırlatıldı. Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Perviy Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi olan “Vyzov” (Sınanma) isimli filmin çekimleri için Yuriy Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim alan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Baykonur üssünde MS-19 uzay aracına bindirildi.

  • ‘Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi’ özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) gerçekleştirilecek. Ekip, UUİ’de 12 gün kalacak. Film ekibinin 17 Ekim’de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
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