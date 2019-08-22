Hazel Topçu isimli kadın girişimci, tatil için gittiği Tayland’da peynir bulamayınca, 30 yıl raf ömrü olan atıştırmalık ürün icat etti.

NASA’nın milyonlarca dolar harcayarak yüksek teknolojiyle uyguladığı yöntemi yerli ve milli imkanlarla daha ekonomik bir şekilde hayata geçiren Topçu, “Ürettiğimiz makine sayesinde bir gıdanın yapısını hiç bozmadan uzun süre saklayabilecek kurutma yöntemini bulduk. Üstelik bu alışılmış kurutma yöntemlerine de hiç benzemiyor. Yöntem sayesinde tüm ürünlerin rengini, hacmini, besin değerini ve hatta kokusunu hiç değişmeden 30 yıl saklamayı garanti ediyorum” diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta bulunan Kuluçka Merkezi’nde ARGE çalışmalarını sürdüren Topçu, kimyasal madde uygulamadan peynir, zeytin, bamya gibi her türlü gıdayı kurutarak ilk günkü besin değeriyle sakladı.

Tek rakibim NASA diyen Topçu, çalışmalarını HAUS Gıda adıyla kurduğu şirketle sürdürüyor.

GENÇ GİRİŞİMCİ ÖDÜLE DOYMADI

Yerli ve milli imkanlarla ürettikleri makine sayesinde bu işleri gerçekleştirdiklerini anlatan Topçu, “Türkiye’de bu işi bizden başka yapan yok. Dünyada da birkaç tane örneğimiz var ama bizim ürettiğimiz makine hem daha ekonomik hem de verimli” diye konuştu. Geliştirilen NASA metodu sayesinde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çeşitli yarışmalarda katılan Topçu, “10’dan fazla ödül aldık. Hatta şu an Avrupa’da Green Teknoloji yarışmasında birinci olduk, oraya gideceğiz” diye konuştu.

HAUS Gıda’nın Türkiye genelinde 30 market ve satış noktasında faaliyet gösterdiğini ifade eden Topçu, “En çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden ürünlerimize talep var. Bu ülkelerle çalışmak için bazı zeminleri oluşturmaya başladık. Önümüzdeki yıl yurt dışına açılacağız. Ayrıca askeri alanda faaliyet göstermek gibi hedeflerimiz var.

REKLAM

ÇOCUK PEYNİR YERSE...

Bu işe girdikten sonra çok fazla insanın yaşamına dokunduğunu aktaran Topçu, “Bir gün annenin biri yanıma geldi ve ‘çocuğum peynir yemiyordu ama sizin kıtır peynirinizden yedi’ dedi. Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Aslında yapmak istediğimiz, insanların sağlıklı gıdaya en kolay ve en güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamak. Bir çocuğun peynirle tanışmasına vesile olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi” diye sordu. Ailesinin de sağlıklı beslenme konusunda ürünlere ilgi gösterdiğini aktaran Topçu, “Annem bu bayram şeker yerine yeni üretimimiz kıtır kavun dağıttı. Bu durum misafirlerimiz ve özellikle çocukların baya ilgisini çekti” dedi. Hazel Topçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Su hariç kurutamayacağım hiçbir ürün yok. Buna hazırladığınız gıdalar da dahil. Böylece çok sevdiğiniz bir kuru fasulyeyi 30 yıl saklama şansınız oluyor. Paketlenen ürünlerimiz de çantanızda gezdirilebiliyor, atıştırmalık olarak her an elinizin altında bulunuyor”

İHTİYAÇLARIMDAN ORTAYA ÇIKAN BİR PROJE

“Ben genetikçiyim aslında. Bitki çalıştım. Yemeyi, mutfağı hep çok sevdim. Hatta yemek yapacak sebze ve meyvelerimi yetiştirmeyi daha da çok seviyordum. Bu yüzden hep öğrenme, araştırma peşinde oldum. Tamamen kendi ihtiyacımdan dolayı ortaya çıkan fikrim, aldığım eğitimle de birleşince bu firmam ortaya çıktı. 18 yaşımdan beri çalışan ve para kazanan biri olarak öncelikle tüm kadınların ilk hedeflerinin kendi ayakları üzerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar okursa ve kendi ekonomik özgürlüklerini kazanır ise hem etraflarında ki diğer kadınlara destek olurlar hem de kendi ayakları üzerinde durabilen evlatlar yetiştirirler" şeklinde konuştu.

REKLAM

Ürünlerin müşterilere iki farklı yöntemle ulaştığını kaydeden Topçu, "HAUS Freeze dry olarak müşterilerimizin istediği ürünlerin kurutulmasını sağlayarak kişiye özel üretim yapıyoruz. The Snack HAUS markası ile de perakende sektörü için belirlediğimiz ve tamamen Türkiye topraklarında yetiştirilmiş meyve, sebze ve süt ürünlerinden oluşan ürünleri üretiyoruz. Böylece Türkiye’deki çiftçilere ve hammadde üreticilerine destek vermenin yanında nihai tüketicilerin rahatlıkta yiyebileceği sağlıklı atıştırmalıklar üretmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.