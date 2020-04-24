TRT 1'den yeni bir sosyal oyun: Soru Küpü

60 dakikalık ve genel izleyici kitlesine hitap eden “Soru Küpü”, 27 Nisan Pazartesi günü saat 21.40’da TRT 1 yayınlanacak.

TRT 1 korona günlerinde Evde Kal’ırken “Ev Hayat Dolu” kuşaklarında evinizi keyiflendirecek yepyeni bir program sunmaya hazırlanıyor: Soru Küpü

Koruma tulumu giymiş bir kişinin önceden eve yerleştirdiği robot kameralar ile çekilen ve sosyal mesafe uyarısı yapan program, tedbirleri en üst düzeye taşıyor. Net Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği “Soru Küpü”, en doğal ve samimi ev hallerini ekranlara taşıyor.

Tüm çevresi ekranlarla dolu küpler kapıya bırakılıyor ve evde kalan halk onu içeriye alıyor. Konuşmaya başlayan küp önce sosyal mesafe hatırlatması yapıp ev halkına selam veriyor. Yapımı yaklaşık 2 ay kadar süren küp’ün teknolojisi ve uygulaması hayran bırakıyor. Yapay zekâ teknolojisinin ilginç bir ürünü olan “Soru Küpü”, gelecek neslin ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.

Türk televizyonlarına farklı bir boyut kazandıracak olan sosyal oyun programı Soru Küpü’nün seslendirmesini akıllı bir asistan olan Siri gerçekleştiriyor.

Ünlülerin sürpriz soruları eşlik ediyor

Genel kültür, sanat, tarih, medya, günlük yaşam, bilim, edebiyat, teknoloji ve ülkemiz hakkında görsel ve işitsel soruların sorulacağı programda birbirine yakın cevapları olan şıklar ile heyecan dorukta yaşanacak. Programın ikinci etabında ünlü isimlerin göndereceği videolu sorular ile sürpriz dakikalar yaşanacak ve 3.etabın sonunda sorulan soruların hepsinden 5 tanesini doğru cevaplayan 5 bin TL’nin sahibi olacak.

60 dakikalık ve genel izleyici kitlesine hitap eden “Soru Küpü”, 27 Nisan Pazartesi günü saat 21.40’da TRT 1 yayınlanacak.

REKLAM

HAYAT Ünlü şef Danilo'nun acı günü

HAYAT Günde bir saat uzağa bakmanın faydaları: Yorgunluk azalıyor göz kuruluğu oluşmuyor