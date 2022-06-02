Türk Dünyası Öykü Festivali başlıyor

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali bugün başlıyor. 4 Haziran’a kadar sürecek olan festival, Türk Edebiyatı ve Türk dünyasından önemli isimleri ağırlayacak. Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği festival bu yıl “Hikâyeni Hatırla” başlığında okurlarla buluşacak. Öykünün, edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden başta Necip Tosun ve Abdullah Harmancı gibi 39 ismin katılımıyla gerçekleşecek oturumlar, Zeytinburnu Kültür Sanat, Zeytinburnu Kitapçısı ve Nağmedâr’da düzenlenecek.

İlk etkinlik, saat 13.00’teki “Mazi Kalbimizde Bir Yara mı?”paneli. Onu sırasıyla Melih Tuğtağ ile Hayal Kurma Atölyesi ve “Kahramanlar Çağının Sonu mu?”paneli izleyecek. Akşam ise Fatemeh Saba Jafari minyatür sergisiyle açılış töreni gerçekleşirken, Azerin konseriyle festival renklenecek. İki gün boyunca söyleşi ve atölyelerde öyküseverler buluşacak.

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Odak ülke Azerbaycan

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali’nde, edebiyatımızda öyküyü, Türk Dünyası’nda ve dünya edebiyatında öykü türünün gelişimini ve bugünü incelenecek. Başlıklara ek olarak mitler, fantastik edebiyat, kahramanlar, süreli yayınlar ve Türk lehçeleri arasında çeviri gibi farklı konular da işlenecek.

Festival sayesinde Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden gelecek öykücü ve çevirmenlerle metinler üzerinden kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve anlatılardaki akrabalıkların altının çizilmesi hedefleniyor. Öykü Festivaline ilişkin detaylı bilgiye zeytinburnukultursanat.com adresinden ulaşılabilecek.