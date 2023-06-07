Türk dünyasının kalbi Kastamonu'da atacak

Kardeşlerin buluşacağı bir programa ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türk Dünyası ve Türk Kültürünü büyük bir etkinlikte bir araya getireceklerini belirterek “Kadim şehrimiz Kastamonu bugün tarihine geçecek bir etkinliğe 23. kez ev sahipliği yapıyor. Milli mücadelenin olmazsa olmaz şehri, istiklal madalyalı tek ilçeye sahip Kastamonu bu özellikleri ile böyle bir buluşmanın yapılabileceği en uygun platform olarak öne çıkıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sebebiyle, devam ettirdiğimiz deneyimi çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Buraya uzak, yakın birçok bölgeden gelecek olan misafirlerimiz olacak. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizi her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.