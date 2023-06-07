Türk dünyasının kalbi Kastamonu'da atacak

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenlerin katılımıyla 10 Haziran’da Türk Dünyası adlı panel gerçekleştirecek.
900 yılı aşkın Türk yurdu Kastamonu’da üç gün boyunca sürecek ve 23 ayrı ülkeden birçok sanatçının konserlerinin, ata mirasına ait etkinliklerin, dans gösterilerinin ve görsel şovların yer alacağı Geleneksel Türk Dünyası Günleri 9-10-11 Haziran'da Belediye Meydanında yapılacak.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenlerin katılımıyla 10 Haziran’da Türk Dünyası adlı panel gerçekleştirecek. Panelde Türk tarihi, okçuluk, atçılık gibi Türk kültürüne ait birçok konu akademisyenler tarafından ele alınacak. Ayrıca Bozkırın bilgesi Cengiz Aytmatov’da etkinlikler kapsamında vefatının 15’inci yılında anılacak.
Üç gün boyunca sürecek Türk Dünyası Günleri etkinlikleri saat 16.00'da Kışla Parkı'ndan Belediye Meydanı'na gerçekleştirilecek kortej yürüyüşle başlayacak.
23 Türk Cumhuriyeti ve özerk bölgeden misafirlerinde katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler Belediye Meydanı'nda devam edecek. Etkinliğin birinci gününde, Türk Devletleri'nden gelen ekiplerin dans gösterileri, Atabeygazi Mehteran Takımı gösterisi, Ali Kınık Konseri, drone ve havai fişek gösterisinin ardından saat 22.15’te Kubat Konseri gerçekleştirilecek.
İkinci gün programları saat 15.00'te okçuluk gösterisi ile başlayacak. Belediye Meydanı'nda saat 16.00 itibariyle Turan Halkları Konukları Sahne Performansı Dans gösterileri, Halk Eğitim Merkezinde Cengiz Aymatov’ın vefatının 15’inci yılı anısına Türk Dünyası Konulu Panel, Cıltız Tannagaşeva konseri, Kaya Kuzucu ve havai fişek gösterisinin ardından sahne sevilen sanatçı Bengü’nün olacak.
Türk Dünyası Günleri'nin üçüncü ve son günü ise saat 17.20'de Belediye Meydanı'nda düzenlenecek dans gösterileriyle başlayacak. Alperen Kekilli konserinin ardından havai fişek gösterisi yapılacak. Saat 21.15’te ise Anadolu Ateşi muhteşem danslarını sergileyecek. 23’üncü Türk Dünyası Günleri etkinlikleri 22.00'de başlayacak olan son dönemin sevilen genç seslerinden Burak Bulut & Kurtuluş Kuş konseriyle sona erecek.
Kardeşlerin buluşacağı bir programa ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türk Dünyası ve Türk Kültürünü büyük bir etkinlikte bir araya getireceklerini belirterek “Kadim şehrimiz Kastamonu bugün tarihine geçecek bir etkinliğe 23. kez ev sahipliği yapıyor. Milli mücadelenin olmazsa olmaz şehri, istiklal madalyalı tek ilçeye sahip Kastamonu bu özellikleri ile böyle bir buluşmanın yapılabileceği en uygun platform olarak öne çıkıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sebebiyle, devam ettirdiğimiz deneyimi çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Buraya uzak, yakın birçok bölgeden gelecek olan misafirlerimiz olacak. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizi her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.