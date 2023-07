Türk edebiyatını dünyaya tanıtmak için çalışıyorlar

Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanması ve Türkiye’nin 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’nda konuk ülke olarak yer alması, Türk edebiyatının dünyaya açılması için bir dönüm noktası oldu. Pek çok yazarımızın kitapları başka dillere çevrildi. Edebiyat dünyamızda yazarlar kadar, bir dili diğerine aktaran çevirmenlerin ince işçilikleri de önem kazandı. Pek çok yazarımızın kitaplarını kendi dillerine kazandıran çevirmenler adeta bir köprü görev görmeye başladı. Kitapları kaleme alan yazarların yanı sıra bu kitapları başka dillere aktaran çevirmenler de yazarlar kadar edebiyat dünyasında önemli bir yer almaya başladı. Çevirmenler okuyucunun, zamanın ve dünyanın her köşesine dil engelini aşarak yolculuk yapmasının önünü açmaya başladı. Elbette bu hareketlenmede günümüz yazarları da dâhil olmak üzere çağdaş ve klasik eser ve isimler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı, kültür, sanat ve edebiyat alanındaki klasik ve çağdaş eserlerin yabancı yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, yayımlanması ve tanıtılması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek programı olan TEDA projesinin payı da oldukça büyüktü. Edebiyatımızın pek çok köşe taşı eseri ve önde gelen yazarlarımızın kitaplarını kendi dillerine kazandıran çevirmenlerle konuştuk: Nane Lee, Lindita Latifi, Edit Tasnadi, Apollinari Avrutina, Justina Pilkauskaite, Galina Miskiniene, Arsalan Fasihi Giampiero Bellingeri ve Melek Deniz-Ahmad Zakaria çifti hangi kitapları Türkçeye çevirdiğini, çevirdiği kitapların kendi ülkelerindeki okurlarında nasıl karşılık bulduğunu, Türkçe kitap çevirisinin zorluklarını ve kolaylıklarını Yeni Şafak Kitap okurlarıyla paylaştı. Buyurun.

Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi Dilbilim Bölümü’nde öğretim görevlisi ve UNYT Üniversitesi Balkan Araştırmalar Müdürü olan Arnavut akademisyen Prof. Lindita Latifi, Türkçeden Arnavutçaya yaklaşık 30 roman ve kitap çevirmiş. Türkçe ile olan temasının çok erken yaşlarda başladığını söyleyen Latifi, Türkçeyi ilk olarak büyükannesinden öğrendiğini söylüyor ve şu sözlerle aktarıyor: “İlk olarak, Türkçeyi büyükannemin tatlı sesinden duydum ve küçüklüğümden itibaren yabancı bir dil olarak onun ses tonlamasına alıştım. Hiçbir kelimeyi çevirmeden benimle ‘o dille’ konuşurdu. ‘Bosfor’, ‘Boğaz’, “Cami’, “Mavi”, ‘Masmavi’ gibi kelimelerin defalarca tekrarlandığını duyuyordum. Söylediği bu yabancı kelimelerin sesi kulaklarıma güzel bir melodi, ilkbahar poyrazı gibi gelirdi. Ninem yakınlarına, diline ve onlarla ilgili olan her şeye hasret duyardı. O geçmişine, bildiği şeylere hasret duyar; ben ise bilinmeyene... Ninemi kaybettikten yıllar sonra ninemin hasretini ve onun güzel gözlerini özlemle anıyordum. Uzun bir ısüre boyunca kalbimin bir köşesinde hayal ettiğim Türkiye’yi, ninemin Türkiye’sini, sade, mütevazı ama sevgi dolu olan Türkiye’yi kurdum. Yıllar boyunca bulabildiğim her Türkçe şarkı, film, şiir, edebiyat, tarih, yemek tarifleri, fıkra ve her şeyle beslenmeye çalıştım. Kısacası Türkçe babaannemin diliydi; kalbimindili haline geldi ve zamanla hayatımda ayrılmaz bir yoldaşım oldu.”