Türk mimikleri yabancılara​ anlatıldı

Göç İdaresi Başkanlığı, ‘Live in Turkiye’ adlı sitede, Türklerin kullandığı jest ve mimikleri anlattı. İşte o mimiklerden bazıları:
Kafayı aşağı sallama: Onaylama anlamında kullanılır.
Kafayı kaldırma/iki yana sallama, kaşları yukarı kaldırma: Hayır, onaylamama anlamında kullanılır.
Eli kalbe götürmek: Selamlaşma anlamı taşıyan bu jest, aynı zamanda teşekkür etmek için de kullanılır.
Parmak uçlarını öpmek: Yediği yemekten, bulunduğu ortamdan, aldığı haberden memnuniyet duyan kişi bu hareketi yapar.
Havaya yazı yazmak: Garsondan hesabı istemek için sık kullanılan bir jesttir.
Baş Parmağı Kulağa ve Serçe Parmağı Ağıza Götürmek: Bir arkadaşınız sesini size ulaştıramayacak kadar gürültülü bir yerdeyken size böyle bir jest yaparsa “Seni telefonla arayacağım, telefona cevap ver.” demek istemiştir.