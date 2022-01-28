Hayat Türk mimikleri yabancılara anlatıldı
AKTÜEL

Türk mimikleri yabancılara anlatıldı

Göç İdaresi Başkanlığı, ‘Live in Turkiye’ adlı sitede, Türklerin kullandığı jest ve mimikleri anlattı. İşte o mimiklerden bazıları:

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk mimikleri yabancılara​ anlatıldı
Arşiv

Göç İdaresi Başkanlığı, ‘Live in Turkiye’ adlı sitede, Türklerin kullandığı jest ve mimikleri anlattı. İşte o mimiklerden bazıları:

Kafayı aşağı sallama: Onaylama anlamında kullanılır.

Kafayı kaldırma/iki yana sallama, kaşları yukarı kaldırma: Hayır, onaylamama anlamında kullanılır.

Eli kalbe götürmek: Selamlaşma anlamı taşıyan bu jest, aynı zamanda teşekkür etmek için de kullanılır.

Parmak uçlarını öpmek: Yediği yemekten, bulunduğu ortamdan, aldığı haberden memnuniyet duyan kişi bu hareketi yapar.

Havaya yazı yazmak: Garsondan hesabı istemek için sık kullanılan bir jesttir.

Baş Parmağı Kulağa ve Serçe Parmağı Ağıza Götürmek: Bir arkadaşınız sesini size ulaştıramayacak kadar gürültülü bir yerdeyken size böyle bir jest yaparsa “Seni telefonla arayacağım, telefona cevap ver.” demek istemiştir.

Çok acıtıcıydı

'Çok acıtıcıydı'

Fazla kiloları yüzünden uzaya gidemedi.
Elektrik arızası için seferberlik

Elektrik arızası için seferberlik

​Bir buçuk metre karda iki kilometre yürüdüler.
CHPli vekil PKK kanalında: Teröristlerin derneğini ve Öcalanın haklarını savundu

Dışişlerinden Birleşmiş Milletler'e 'Barış Gücü' tepkisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçe için bir felakettir.

​Taraflara sağduyu çağrısı yapıldı

​Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Ölü sayısı 145 bini aştı

Ölü sayısı 145 bini aştı

​İtalya'da korkunç koronavirüs tablosu.

Kar altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.