Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıl öncesi

“Bütün şark dünyasına baktığımızda, savunma gereklilikleri bakımından Çanakkale ya da Gelibolu benzeri bir yer bulamayız” diyen Ortaylı, “Gelibolu bambaşka bir hattır. Bu anlam da çok önemlidir, ölümüne bir vatan savunması gerektirir ve Türkiye’ye ayrı bir karakter verir. Millet olmanın harcı orada karılmış. Aslında orada modern Türk devletinin ve idealinin temelini atıyoruz. Bunu bilmek hem entelektüel bilgi hem de malumat gereğidir; her gencin bilmesi gereken tarihî olaylar bütünüdür” sözleriyle açıklıyor. Her yıl bu müstesna zafer için kutlamalar yapılmasının iki yönüyle önemli olduğunun altını çizen Ortaylı, “Birincisi, Gelibolu Yarımadası ve bütün Çanakkale Boğazı’nın çevresinin korunması ve gözden geçirilmesi açısından. Bölge, Boğaz Başkanlığı’nın ve komutanlıklarının titiz çalışmasıyla korunuyor. İkincisi, Çanakkale (Gelibolu) Savunması gibi bir savunmaya her milletin tarihinde, hatta iki cihan savaşında harp eden milletlerin tarihinde dahi rastlanmaz. Mesela iki dünya savaşını da çıkaran Almanya’da böyle bir müdafaa cephesi yoktur; saldırgan bir memleket olan Almanya’da savunma hattı yoktur. Fransa’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Verdun, Marne gibi kahramanlık cepheleri varsa da İkinci Dünya Savaşı’nda bunlar görülmemiştir. Türkiye’nin Çanakkale cephesi ve anıtları bütün Doğu dünyasında ve Batı’da özgün yeri olan bir tarihî-kültürel mirastır” sözleriyle anlatıyor.