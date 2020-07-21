Türkiye hızla ısınıyor: Sıcaklık 30 yılda 2 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Türkiye İklim Değişikliği Projeksiyonları” konulu çalışmasında meteorolojik değişimlere ışık tuttu. MGM’nin belirlemelerine göre sanılanın aksine Türkiye’de mevsimler yer değiştirmiyor, ülkenin daha sıcak iklim kuşağına girmesi, mevsimlerin iklim özelliklerinin değişmesine neden oluyor. Sanayi devriminden beri yaklaşık 1 derece artan küresel ortalama sıcaklıklar, tüm dünya gibi Türkiye iklimini de etkiliyor. Türkiye’nin ortalama sıcaklıklarında 2050 yılına kadar 2 dereceye, 2100 yılına kadar ise 5 dereceye varan artışlar öngörülüyor.

MEVSİMLERİN ÖZELLİĞİ DEĞİŞİYOR

MGM’nin projesi, 2100 yılına kadar Türkiye ikliminde yaşanabilecek olası değişiklikleri ortaya koyuyor. Türkiye’de ılıman iklim kuşağının özelliği olan dört mevsim yaşanırken, Ekvator ve çevresinde hakim olan tropik ve subtropikal iklim kuşaklarında ise sadece iki mevsim görülüyor. İklim değişikliğinin sonucu olarak, subtropikal kuşağın kuzey enlemlerine doğru genişleyerek Türkiye’yi de etkisi altına alacağı öngörülüyor. Bu etki, mevsimlerin temel iklim göstergelerinden olan sıcaklık ve yağış normallerini değiştiriyor. Sıcaklık ve yağış normallerindeki bu değişim mevsimlerin iklim özelliklerinin farklılaşmasına neden oluyor. Buna göre, ülkenin daha sıcak iklim kuşağına girmesi, mevsimlerin iklim özelliklerinin değişmesine yol açıyor ama bu durum mevsimlerin kısalması veya mevsimlerde kayma ya da yer değişikliği olduğu anlamına gelmiyor.