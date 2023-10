Türkiye ikinci evim

Mathlouthi, verdiği söyleşilerde sıklıkla Türkiye’ye olan muhabbetinden bahsediyor. Her yıl birkaç kez Türkiye’ye geliyormuş. “Türkiye benim ikinci vatanım” diyen Mathlouthi, “Burada her şeyi seviyorum; insanları, dostlukları ve cömertlikleri, kültürü, müziği ve doğal güzellikleri… Allah, Türkiye’ye her zaman gelmeyi nasip etsin. Lütfen beni daha sık davet edin!” şeklinde konuşuyor. Geçtiğimiz yıl Paris’te St. Eustache Kilisesi’nde verdiği konserle dinleyicilerini unutulmaz dakikalar yaşatan Mathlouthi’ye Türkiye’de performans sergilemeyi hayal ettiği bir yer olup olmadığını soruyorum. “Türkiye’deki birçok güzel mekanda performans sergilemek isterim, eski mabetler veya yankısının gerçekten özel olduğu hamamlar gibi. Dağlarda performans sergilemeyi de çok isterim” cevabını veren Mathlouthi, her türlü öneriye açık olduğunun da müjdesini veriyor.