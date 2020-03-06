Türkiye kıyılarında yakalanan 'Akdeniz'in mücevheri' heyecanlandırdı

Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na yakın bölgelerinde ortalama bin metre derinlikte yaşayan "mücevher kalamarı" olarak da bilinen "histioteuthis reversa", Türkiye kıyılarında Mersin'de yakalandı.

Mersin Körfezi'nde trol avcılığı yapan Çınar Bey isimli teknede 400 metre derinliklerde farklı bir kalamar türü yakalandı. Teknenin sahipleri durumu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na bildirdi. Gökoğlu, üniversitesin laboratuvarında yaptığı incelemede türün, "mücevher kalamar" olarak da bilinen histioteuthis reversa olduğunu tespit etti. Histioteuthis reversanın Türkiye kıyılarında yakalandığı, bilimsel bir makaleyle dünyaya duyuruldu.

AA Türkiye kıyılarında ilk defa yakalanan mücevher kalamar bin metrelerde yaşıyor.

Heyecan oluşturdu

Gökoğlu balığın Türkiye kıyılarında yakalanmasının heyecanını yaşadığını söyledi. Kalamarın Akdeniz ekosisteminde çok nadir görüldüğüne dikkati çeken Gökoğlu, "Türkiye kıyılarında ilk defa yakalanan kalamar bin metrelerde yaşıyor. O derinliklerde ışık olmadığı için üzerlerindeki fotofor hücreleri sayesinde çevresine ışık saçıyor. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu nedenle mücevher kalamarı olarak da biliniyor. Balığın diğer bir özelliği ise sağ ve sol gözlerinin büyüklükleri birbirlerinden farklı olması. Eşsiz güzellikte bir balık." diye konuştu.

Balığın 400 metre derinlikte ve Doğu Akdeniz'de yakalanmasının ilginç olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Kalamar daha çok Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na yakın bölgelerinde yaşıyordu. Burada yakalanan kalamar yetişkin bir birey. Yaklaşık 250 gram ağırlığına sahip. Jelimsi bir yapısı bulunuyor." dedi.

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Gökoğlu, kalamarın Türkiye kıyılarında popülasyonunun artması halinde balıkçılar için de ticari bir değer oluşturabileceğini kaydetti.

FOTOĞRAF 9 İlk olarak İstanbul'da butik olarak balık döner üretimine başlayan Tek Balık Döner adlı firmanın yetkilileri, yaklaşık 4 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından seri üretim kararı aldı. Yaklaşık 7 ay önce Torbalı ilçesine yatırım yapan firma, yaklaşık bin 800 metrekare kapalı alanda balık döner ve balık burger üretimine başladı. Yurt dışında gerekli irtibatları sağlayıp ihracat izinlerini alan firmanın yetkilileri, balık döneri Avrupa piyasasında satışa sunacak. Kılçıklar tek tek cımbızla temizleniyor <br> <br> Balık dönerde genellikle somon ve uskumru tercih ediliyor. Sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilen balıklar, çözülme işlemi için 4 derecede yaklaşık 8 saat bekletiliyor. Daha sonra balıkların kafa, kuyruk ve kılçık kısmı kesiliyor ve temizliği yapılıyor. Ardından kadınlar tarafından kılçıkları tek tek ayıklanan balıklar yeniden yıkama işlemine tabi tutuluyor. Firmaya özgü ve içeresinde baharat bulunan organik tozla marine edilen balıklar daha sonra tek tek döner şişine geçiriliyor. Hedef tüm dünyaya balık döner yedirmek <br> <br> Tek Balık Döner Fabrika Müdürü Merve Altınsoy, Türkiye'de daha önce butik olarak balık döner denemelerinin yapıldığını söyledi. Balık dönerin herkesin dikkatini çektiğini ifade eden Altınsoy, Balık döner olur mu' diye tepkiler aldık ancak yiyen bir daha yiyor. Bizim özel bir marinasyonumuz var. Bunun sayesinde balığın kokusunu kestik ayrıca parçalanma ve dağılma gibi durumları minimize ettik. Bu marinasyonun içinde baharatlar bulunuyor. Kesinlikle katkı maddesi yok. diye konuştu. Şu an şubelerden satış yaptıklarını dile getiren Altınsoy, zincir marketlerden ve yurt dışındaki döner satan büyük firmalardan talep geldiğini söyledi. Avrupa'ya balık döner ihraç edilecekaPazar arayışına yeni başladıklarını belirten Altınsoy, Balık dönerde asıl hedefimiz ihracat. Bu konuda gerekli denetimler tamamlandı. Çok kısa süre içinde ihracata başlayacağız. Çekya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden teklif var. Türkiye'de balık tüketimi Avrupa'ya göre çok az. Bu yüzden Avrupa'dan daha büyük bir pay alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz bu ürünü bütün dünyaya yedirmek. dedi. Avrupa'ya balık döner ihraç edilecek zmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada üretilen ve ihracat için gerekli izinleri tamamlanan balık döner, Avrupa ülkelerine satılacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Kaptan Mehmet Sezgin Saman ve beraberindeki balıkçılar, Antalya Balıkçı Barınağı’ndan denize açıldı. Beldibi Mahallesi açıklarında bir balığın yüzgecini fark eden balıkçılar, ilk olarak gördükleri balığın köpek balığı olduğunu düşündü. Tekneyle balığın bulunduğu alana doğru yaklaşan balıkçılar, köpek balığı olarak tahmin ettikleri balığın Akdeniz’de nadir görülen ve bilimsel adı mola mola olan ay balığı olduğunu fark etti. Büyük heyecan yaşayan balıkçılar, nadir görülen ve tekneye kadar yaklaşan ay balığını görüntülediler. Suyun üzerinde ada gibi duruyordu <br> <br> Yaşadığı o anları anlatan Mehmet Sezgin Saman, ay balığını teknedeki diğer balıkçıların fark ettiğini belirterek, “Aynı bölgede daha önce 3-4 metre büyüklüğünde köpek balığına denk gelmiştik. İlk önce korktuğumuzdan dolayı elimize kakıç aldık. Ay balığı olduğunu gördük. Muazzam bir hayvandı... Birçok insanın hayatında bir kere görebileceği bir hayvandı. 2 tona kadar büyüyebilen bir balık ama bizim gördüğümüz yaklaşık 500 kilo kadardı. Suyun üzerinde ada gibi duruyordu. Onu gördükten sonra bize bu güzelliği izlemek kaldı. Sosyal medyadan da paylaştık dedi. Balığın ticari anlamda değerinin olmadığını aktaran Saman, “Biz ilk defa denk geldik. Sosyal medyada paylaştığımızda su ürünleri hocalarımız ‘çok şanslısınız’ tabiri kullandı diye konuştu. Antalya Körfezi’nde ‘ay balığı’ şaşkınlığı: Balıkçılar neye uğradığını şaşırdı Antalya'da denize açılan balıkçılar, bilimsel adı 'mola mola' olan ay balığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpek balığı sandıkları ay balığının teknelerine oldukça yanaşmasıyla heyecanlanan balıkçılar, o anları cep telefonuyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

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