Türkiye'de her üç erişkinden biri hipertansiyon hastası Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, "Ülkemizde erişkin nüfusun yüzde 31,2'sinde hipertansiyon mevcut. Yani her 3 erişkinden biri hipertansif. Yaşla görülme oranıysa giderek daha da artıyor, 70'li yaşlarda her üç kişiden ikisi hipertansif hale geliyor" dedi. Erol, hipertansiyonu olan birçok insanın semptomları olmadığından, hastalığının farkında olmadığını belirterek, "Maalesef çoğu zaman insanlar kalp krizi veya felç geçirdikten sonra bu acı gerçeği öğreniyor" dedi.

Haber Merkezi 16 Mayıs 2021, 09:09 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2021, 09:15 AA