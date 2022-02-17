Türkiye’den Afganistan’a ilaç yardımı

4 şehirde hastanelere antibiyotik dağıtılacak

Afganistan’da 25 yıldır insani yardım çalışmaları gerçekleştiren İHH İnsan Yardım Vakfı, ülkedeki faaliyetlerine devam ediyor. İHH’nın acil insani yardım çalışmaları kapsamında son olarak, Kabil, Herat, Mezarı Şerif ve Kandahar şehirlerindeki hastanelere ulaştırılmak üzere 4 TIR antibiyotik ilaç Türkiye’den yola çıktı. TIR’ların 10 ile 12 gün içerisinde Afganistan’a ulaşması bekleniyor.

İHH Afganistan’da 3 bin 443 yetimi destekliyor

Afganistan’a yönelik "Yalnız bırakma" sloganıyla yardım çalışması başlatan İHH, 2021 yılı içerisinde ülkeye 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulundu. Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen; REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 isimli 4 farklı tohum çeşidi, özelliklerine göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekildi. Gıda yardımlarından ise, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ile engelli Afganların yanı sıra mülteci kampları ve hastanelerde kalan kişiler istifade etti. İHH, şu anda Afganistan’da 3 bin 443 yetimi düzenli olarak destekliyor.

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Destek olmak için

İHH’nın Afganistan’daki yardım çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, AFGANİSTAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “AFGANİSTAN” yazarak destek olabiliyor.