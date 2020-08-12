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Tutmaç çorbası nasıl yapılır? Tutmaç çorbası tarifi ve malzemeleri

Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Anadolu'nun en sevilen çorbalarından, annelerimizin sıklıkla yaptığı tutmaç çorbası, içerisindeki malzemeleriyle oldukça doyurucu bir özelliğe sahip. Tutmaç çorbası nasıl yapılır? Tutmaç çorbalarının malzemeleri nelerdir? Tutmaç çorbasının yapılışını merak edenler, tarifine haberimizden ulaşabilirler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tutmaç çorbası.
Tutmaç çorbası.

Hem terbiyesi hem yapımı ile yöresel bir lezzet olan tutmaç çorbası çok beğeniliyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar tarafından yemek tarifleri arasında tutmaç çorbası sıkça aratılıyor.

İşte lezzetli ve kolay tutmaç çorbasının tarifi...

TUTMAÇ ÇORBASININ MALZEMELERİ

– 1 lt su

– Yarım bardak nohut (Haşlanmış)

– Yarım bardak erişte

– Yarım bardak yeşil mercimek (Az haşlanmış)

– 1 soğan

– Kuru nane

– Tuz

– Karabiber

– Zeytinyağı

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Terbiyesi için;

– 1 kaşık un

– 1 yumurta sarısı

– 1,5 bardak süzme yoğurt

TUTMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir tencerenin içinde suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine sırasıyla nohudu, mercimeği ve erişteyi ekleyin. Erişteler pişene kadar kaynatmaya devam edin.

Bir başka kâsenin içinde terbiyesini hazırlamak için yumurta sarısını, unu ve yoğurdu tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kaynayan sudan bir kepçe alıp yavaşça ve karıştırarak terbiyenin içine dökün. Eğer yeterli sıcaklığa ulaşmadıysa birkaç kez daha tekrarlayın ve daha sonra terbiyeyi kaynayan suyun içine dökün. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra kapatın. Nane ile sıcak şekilde servis edin.

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