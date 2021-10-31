​Tütsülü somon dilimleri

MENŞURE ÜLKÜ SOLAK

Bundan binlerce yıl önce insanlar, etleri, peynirleri daha uzun süre saklayabilmek için dumandan faydalandılar. Özellikle kayın veya meşe ağacının yakıldığı ocaklar üzerine zincirlerle astıkları parçalar halindeki etler, peynirler, sucuklar günler geçtikçe, lezzetli ve hoş kokulu bir tabaka ile kaplandı ve olduğundan çok daha uzun süre saklanabildi. Zaman içerisinde ateşin içine adaçayı, tarçın, kekik gibi aromatik otlar, kabuklar, gül ağacı gibi hoş kokulu odunlar eklendi, böylece füme daha lezzetli bir hale geldi. Fümeleme veya tütsüleme dediğimiz bu işlem, kümes hayvanlarından sakatatlara hatta çaya bir çok yiyecek için uygulanıyor.

FÜMELENEN BESİNLER

Eski Çin’de pirinç yakılarak çayın tütsülendiği, Amerika kıtasında mısır koçanlarının fümeleme için kullanıldığı biliniyor. Anadolu’da ise meşe ve kayın tercih edilmiş.

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Günümüzde bu saklama yönteminden çok lezzet vermek amacıyla yapılan bir iş. Füme ile tütsü arasında ise bir fark var. Fümelemede yiyeceğin üzerinde bir tabaka oluşurken, tütsüleme aroma vermek için evde birkaç dakika içinde de yapılabiliyor. Mesela tavada kızarttığınız ete, balığa, tavuğa ızgara tadı mı vermek istiyorsunuz? Çok basit. Hemen gözden çıkardığınız bir tencereyi alın, iyice kızdırın ve içine adaçayı, kekik, tane karabiber veya kabuk tarçın koyun. Az miktarda talaş ekleyin. Bunların üzerine bir ızgara yerleştirin. Izgaranın üzerine eti koyup kapağı kapatın. Birkaç dakika sonra, aromatik bitkilerin kokusu, etinize sinmiş olacaktır. Çok basit bir biçimde lezzette ciddi bir fark oluşturmak için tütsülediğiniz etinizi bir beş dakika alt üst ederek dinlendirin. Gelin bugün tütsülenmiş ve füme edilmiş yiyeceklerle birkaç tarif paylaşalım. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum.

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FOTOĞRAF 16 Girişimci babası Mustafa Özpek'in 1974 yılında başladığı alabalık serüvenini kardeşi Osman Özpek ile devam ettiren Yasin Özpek, fabrikada işlediği tütsülenmiş balıkları özellikle Avrupa ülkelerine gönderiyor. Firma, Ege'nin tatlı sularında yetiştirdiği alabalıkları yurt dışındaki sofralara ulaştırmak amacıyla 150 kişilik personeliyle hummalı bir çalışma yürütüyor. Çiftliklerde yetiştirilen alabalıklar temizlendikten sonra 6 saat tuzlu suda bekletiliyor. Ardından özel fırınlarda meşe dumanında tütsülenen balıklar, dinlendirildikten sonra vakumlu paketlerle ihracata hazırlanıyor. Kendilerine ait 10 çiftlikte yıllık 6 bin ton alabalık üreten, kurdukları yem fabrikasıyla entegre zinciri tamamlayan, şimdiye kadar balığı füme olarak Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya'ya ihraç eden firma, Uzak Doğu pazarına da girmeyi başardı. \"YAĞIŞLAR BALIK ÜRETİMİNİ DE ARTIRDI\": Şirketin genel müdürü Yasin Özpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alabalığı 15 senedir dumanla pişirdiklerini söyledi. Balık üretiminin, bol yağışlı bir sezon geçirdikleri için geçen yıllara göre daha verimli olduğunu anlatan Özpek, \"Geçen yıl 8 milyon avroluk ihracat yaptık. Bu yılın ilk 6 ayında 7,5 milyon avroluk ihracat rakamını yakaladık. Yağışlar balık üretimini de artırdı. Bu yıl 20 milyon avroluk ihracat hedefimiz var. 2023'lerde bunu 30 milyon avroya çıkarmayı düşünüyoruz.\" dedi. Avrupa ve Rusya'ya ihracatın halen sürdüğünü vurgulayan Özpek, günlük birkaç tır balığı bu pazarlara gönderdiklerini dile getirdi. \"İHRACATA BALIK YETİŞTİREMEZ OLDUK\": Kaliteli balığın her zaman tercih edildiğine işaret eden Özpek, şöyle konuştu: \"Avrupa, Rusya, Çin ve Japonya'dan çok büyük teklifler geliyor. Çin ve Japonya'dan gelen taleplere yetişemez olduk. Bu iki pazara 9 ay önce ihracata başladık ve şimdiye kadar bir ton balık gönderdik. Bunlar bizi ve sektörü memnun ediyor. Devletimiz yeni su ürünleri alanları açarsa ucu açık bir sektör haline gelebiliriz... Şu anda ihracata balık yetiştiremez olduk. Su ürünleri sektörü olarak 2023 hedefi olan 1 milyar dolar geçen yıl yakalandı. Yeni alanlar açıldığı takdirde bu hedefler 5 milyar dolar seviyelerine çıkartılabilir.\" \"AVRUPA'DAKİ MARKETLER ZİNCİRİNDE TERCİH EDİLİYOR\": Özpek, Türkiye'de tütsülenmiş balık ihracatının yüzde 35'lik bir kısmını tek başlarına karşıladıklarını bildirdi. Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere füme ürün gönderdiklerini aktaran Özpek, Avrupa ülkelerindeki marketler zincirlerinin tamamında Türk alabalığının tercih edildiğini sözlerine ekledi. Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler Çiftlikte yetiştirdiği alabalıkları kurdukları fabrikada işleyen Denizli'deki firma, şimdi de Çin ve Japonya pazarına girdi. BiP'te paylaş

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Tütsülenmiş Dana Eti

MALZEMELER

- 300 gram bütün dana eti

- Bir çay kaşığı kereviz tohumu

- Bir çay kaşığı kişniş

- Bir çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

- 6 diş sarımsak

- Bir çay bardağı zeytinyağı

- Bir çay kaşığı tuz

- İki dal biberiye

YAPILIŞI

Sarımsakları ezelim. Tane karabiber, kişniş, kereviz tohumu ile karıştıralım. Dana etinin üzerine zeytinyağını sürelim. Baharat ve sarımsak karışımını iyice yedirerek sürelim. İyice kızdırılmış bir tavada, etin bütün yüzlerini mühürleyerek kızartalım. Etimizin üzerini, alüminyum bir folyoyu ortasından hafifçe yırtıp bununla örtelim. 5 dakika arada çevirerek dinlendirelim. Eti tuzladıktan sonra, bir pişirme torbasına koyup havasını mümkün olduğunca çıkartarak torbayı kapatalım. Önceden ısıttığımız 130 derecelik fırına koyalım ve bir – bir buçuk saat ağır ağır pişirelim. Pişen etimizi çıkartalım ve tepside dal halindeki biberiyeyle yan yana koyalım. Biberiyeyi tutuşturup üzerini alüminyum folyo ile örtelim ve tekrar kapattığımız sıcak fırına koyalım. On dakika sonra et servise hazırdır. Afiyet olsun.

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Tütsülenmiş Somon Dilimleri

MALZEMELER

- 4 dilim somon balığı

- 4 yaprak defne

- Bir tatlı kaşığı tane karabiber

- 3 yemek kaşığı talaş

- Bir fiske tuz

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Bir tavayı iyice kızdıralım. Yağı ekleyelim ve kızdıralım.

Somonları tuzlayıp tavaya koyalım ve her bir yüzünü ikişer dakika pişirelim. Tütsü tenceresini kızdıralım. Talaş, defne yaprağı, karabiberi karıştırıp tencereye yerleştirelim.

Hızlıca ızgarayı ve balıkları koyalım, kapağı kapatıp ocağın

altını kısalım. 5-6 dakika sonra ocağı kapatıp bir 5 dakika daha kapağı açmadan bekleyelim. Balıklarımızı yeşillikler, turşu,

pilav veya makarna ile birlikte servise alabiliriz. Afiyet olsun.