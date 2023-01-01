Tvnet radyo yayın hayatına başladı: 102.0 frekansıyla dinleyici ile buluşacak

Bir süre önce yenilenen ekranı ile izleyicilerinin önüne çıkan tvnet şimdi de radyosu ile yayın hayatına başladı.

102.0 FREKANSIYLA DİNLEYİCİYLE BULUŞACAK

“Anladığın yerdesin” mottosu ile yaptığı özgün işler ile dijital yayıncılık alanında öncü adımlar atan tvnet, 102.0 frekansı ile gündemi dinleyicilere anbean aktaracak. Günlük haber bültenleri, dosya haberler ve belgeseller televizyon ve radyoda eş zamanlı olarak yayınlanacak.

YAKINDA TÜM TÜRKİYE'DE

Gelişmeleri ve özgün yorumları televizyondan takip edenler artık radyodan da 102.0’ı açarak gündeme hakim olabilecek.

Şimdilik 102.0 frekansı ile sadece İstanbul'da dinleyici ile buluşacak tvnet radyo, yakında Türkiye'nin her yerine ulaşacak.