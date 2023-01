Tvnet radyo yayın hayatına başladı: 102.0 frekansıyla dinleyici ile buluşacak

Adana'da kebapçının artan ekmek, kemik ve etleri sokak hayvanlarına can oluyor

Adana'da kebapçı Yaşar Aydın, müşterilerden arta kalan günlük 500 kilogram et, ekmek ve kemikleri, sokak hayvanlarına dağıtıyor. Biriktirdiği kebap atıklarını kış aylarında karın etkisini gösterdiği ilçesine de götürdüğünü söyleyen Aydın, 'Artan yiyeceklerin değerlendirilmesi lazım. Sonuçta çöpe gidiyor. Biriktirelim ve can dostlarımıza verelim. Onlar da mutlu olur, biz de mutlu oluruz” dedi. Kebapçı Yaşar Aydın, restoranında artan ekmek, kemik, et artıklarını günlük olarak biriktiriyor. Masalarda müşterilerden kalan et, ekmek ve kemikler, çuvallanıyor. Günlük ortalama 500 kilogram et, ekmek ve kemik, çalışanlar ve gönüllüler tarafından sokak hayvanlarına bırakılıyor. Aydın, hayvanlarının çiğ yememesi için kemikleri kaynattıktan sonra dağıtımını yapıyor. Kentteki tüm restoran ve kebapçılara seslenen Aydın, “Evinizde, ofisinizde yani nerede olursanız olun artan yiyeceklerinizi biriktirin ve çevrenizdeki sokak hayvanlarına dağıtın. Dağıtmaya zamanınız yoksa bunu gönüllü yapan insanlar var. Onlarla iletişime geçip verebilirsiniz. Beslendiklerinde çok mutlu oluyorlar. Biz de böyle mutlu oluruz” diye konuştu.