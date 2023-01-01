Hayat Tvnet radyo yayın hayatına başladı 1020 frekansıyla dinleyici ile buluşacak
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Tvnet radyo yayın hayatına başladı: 102.0 frekansıyla dinleyici ile buluşacak

Albayrak Medya yayın organlarına bir yenisini daha ekliyor. “Anladığın yerdesin” mottosuyla dünyada yaşanan tüm gelişmeleri izleyicilere aktaran tvnet şimdi de radyosu ile dinleyicilere ulaşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tvnet radyo yayın hayatına başladı: 102.0 frekansıyla dinleyici ile buluşacak
​tvnet radyo yayın hayatına başladı.

Bir süre önce yenilenen ekranı ile izleyicilerinin önüne çıkan tvnet şimdi de radyosu ile yayın hayatına başladı.

102.0 FREKANSIYLA DİNLEYİCİYLE BULUŞACAK

“Anladığın yerdesin” mottosu ile yaptığı özgün işler ile dijital yayıncılık alanında öncü adımlar atan tvnet, 102.0 frekansı ile gündemi dinleyicilere anbean aktaracak. Günlük haber bültenleri, dosya haberler ve belgeseller televizyon ve radyoda eş zamanlı olarak yayınlanacak.

YAKINDA TÜM TÜRKİYE'DE

Gelişmeleri ve özgün yorumları televizyondan takip edenler artık radyodan da 102.0’ı açarak gündeme hakim olabilecek.

Şimdilik 102.0 frekansı ile sadece İstanbul'da dinleyici ile buluşacak tvnet radyo, yakında Türkiye'nin her yerine ulaşacak.

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