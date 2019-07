Twitter tohumu ağaç bayramı oldu

Son günlerde birbiri ardına gelen orman yangınları hepimizi üzdü. Bu yangınların terör örgütlerinin uzantıları tarafından sahiplenilmesi ise ayrı bir tartışma konusu. Tam bu esnada youtuber Abdullah Enes Şahin, şöyle bir tweet attı:

“Bir fikrim geldi. Biz neden “Ağaç Dikme Bayramı” ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 Milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım...” İşte bu fikir herkesin dikkatini çekti. Twitter tarihinin en hızlı etkileşimlerini aldı. Şahin’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap vererek, “Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız.” dedi. Özetleyecek olursak sosyal medyadan yükselen güzel fikir sonrasında bugün adım adım Ağaç Dikme Bayramı’na doğru ilerliyoruz. Peki bu hikâyenin geri kalanında neler oldu? Abdullah Enes Şahin’le Ağaç Dikme Bayramı fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve bu güzel bayram fikriyle aldığı tepkileri konuştuk.

PROSEDÜRDEN DEĞİL GERÇEK BİR BAYRAM

Şahin’in bu fikri geliştirmesinin altında son günlerde artan orman yangınlarından oldukça etkilenmesi yatıyor. İstanbul Kartal’da ve Muğla Dalaman’daki yangılar ise onu iyice düşünmeye sevk etmiş. Gerisini Şahin’den dinleyelim:

“Çocukluğumdan bu yana doğayı seven biriydim. Into The Wild filmini izlediğimden bu yana da doğa için bir şeyler yapmam gerektiğini düşünürüm. Orman yangınlarının üst üste gelmesi sanırım bu nedenle beni çok etkiledi. Zaten son yıllarda ağaç konusu spekülasyona açık, siyasi bir malzeme haline getirilebiliyor. Orman Haftası olduğunu da biliyordum. Ama bu konuda bir farkındalık yoktur, bunu siz de bilirsiniz. Prosedür icabı kutlanır. Bunu milli bir bayrama dönüştürmek çok güzel bir fikir gibi geldi.”

AK Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak

20 YAŞINDAKİ GENCİN 20 TANE AĞACI OLACAK

Şahin, “Düşünsenize, yılda bir gün için insanlar çoluk çocuk tohumdan bir fidan büyütecek. Ramazan Bayramı’na, Kurban Bayramı’na hazırlanır gibi önceden hazırlanarak fidanları hazır edip, şenlik dolu bir günde bu ağaçları dikecek. Eğer bu fikri gerçekten topluma adapte edebilirsek 20 yaşına gelmiş bir gencin 20 tane ağacı olur. Bu bence çok güzel bir fikir” diyor.

Şahin bu fikir aklına geldikten sonra hızla elini telefona atıp, sosyal medyadan mesajını paylaşmış. İlk etapta bu kadar tepki gelebileceğini de düşünmüyormuş. Ancak özellikle AK Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak’ın cevabından sonra tweet hızlı bir ivme yakalamış. Ardından da işin içine ünlü hesapların destekleri gelmiş. Gerisini yine Şahin’den dinleyelim: “ Tweeti attıktan sonra ilk yarım saatte 100 RT aldı. Sayı hızla arttı. Gece geç saatte Rümeysa Hanım da yazmış. Ardından Prof. Dr. Burhan Kuzu, “Çağrınıza destek veriyorum” dedi. RT sayıları da arttı ve tt’ye girdi. Kendiliğinden oldu bu. Belki de süreç ve ortam çok uygundu. Ertesi gün de Armağan Çağlayan, Fırat Tanış gibi büyük takipçili sayfalar destek vermeye başladı. Gün içinde de yeniden tt oldu başlık. Bu aşamada AK Parti Genel Merkez’den DM’den bana görüşmek istiyoruz şeklinde mesaj atıldı.”

SİZİ DİNLEMEK İSTİYORUZ DEDİLER

AK Parti’den gelen mesajla heyecanlanan Şahin, kısa süre içinde parti yetkilileriyle de görüşmüş. “Sizi dinlemek istiyoruz” diyen yetkililere Enes Bey de aklındakileri aktarmış. “Keşke sadece AK Parti değil, tüm partiler bu kampanyayla ilgilenseydi” diyen Şahin, sosyal medyada da olsa farklı kesimlerin bu kampanya için bir araya gelebildiğini söylüyor. CHP miletvekili Ceyhun İrgil’in kendisinin açıklamasından iki gün sonra sanki kendi fikriymiş gibi, “Ağaç bayramı ilan edelim” tweeti attığını da söyleyen Şahin, bu durumu komik bulduğunu dile getiriyor.

AK Parti görüşmesinden sonrasındaki akşam kampanyayı yeniden tt’ye sokmak için çabalarken konuyla ilgili bir saatte 100 bin tweet atılmış. Bu rakamın tarihi bir rakam olduğunu söyleyen Şahin, “O akşam yeniden fikri tt’ye sokabilmek için çalışırken birden telefonuma mesaj geldi. Baktım, Cumhurbaşkanımız bana yazmış. Bu beni çok heyecanlandırdı. Bu küçük görünen ama önemli olduğunu düşündüğüm fikir sayesinde artık bir ağaç bayramımız olacak. Benim için en mutluluk verici nokta bu. Bu kadar çok etkileşim alacağımı tahmin etmedim. Ancak ağaçlar hepimizin ortak noktası. Ailecek Ağaç Dikme Bayramı kutlayacağımız zamanları iple çekiyorum” diyor.

BAYRAM YAKINDA GERÇEK OLACAK

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yine sosyal medyadan Ağaç Dikme Bayramı için “Çalışmalara başlıyoruz” açıklamasını yaptığını ve bunun da bayramın yakın zamanda resmiyet kazanacağının ilk yansıması olduğunu söyleyen Şahin, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir görüşme yapacaklarını da söylüyor. Bayramın nasıl kutlanacağının ilerleyen günlerde netleşeceğini tahmin ettiğini belirten Şahin şunu da ekliyor: “Benim tek isteğim sürecin tümünün içinde yer almak. İlk ağaç fidanlarını da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber ekmek isterim.”

Ağaç konusu kişiseldi

lMikrofesto isimli bir youtube kanalı için videolar üreten Şahin, “Ağaç bayramı sadece benim kişisel fikrimdi. Ama kendi videolarımda da gençlere kitap, müzik konularından güncel meselelere kadar farklı bakış açıları sunuyoruz, sunmaya çabalıyoruz” diyor.

Tamamen spontane gelişti

“Bu kurgu diyenler de oldu. Bana komik geliyor. Zaten Rümeysa Hanım’ı sadece daha önce bir videoda görmüştüm” diyen Enes Şahin, fikrin bu kadar geniş bir kesim tarafından sahiplenilmesinin tamamen spontane geliştiğinin altını çiziyor. Bazı insanların “tamam bu ağaçlar dikilecek, hatta insanlar önünde poz verecek. Peki sonra ne olacak” gibi bir tepki de verdiklerini söyleyen Şahin, “Ben bu bayram benimsenirse, nasıl ki mezarlıklara gitmek bizim vazifemizse bunu da bir vazifemiz olarak geleneğimize yerleşebileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir hadis de var, biliyorsunuz. “Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyâmet kopacak olsa, derhal onu diksin!” diyor Peygamber Efendimiz. Yani ölüm anında bile doğayı düşünmemiz öğütleniyor. Üstelik bu defa ölüler için değil, diriler için bir şey yapıyorsunuz” diyor.