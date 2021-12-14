Ukrayna uydusu Sich-2-30’un uzay yolculuğu Turkish Cargo ile başladı

Güçlü altyapısı, yenilikçi misyonu ve çizdiği geniş vizyonuyla hava kargo sektöründe yalnızca bugünün değil geleceğin standartlarını ortaya koyan Turkish Cargo, hassas ve kompleks kargo taşımacılığında çıtayı uzaya yükseltti. Hava kargo markası, Ukrayna’nın geliştirdiği yer gözlem uydusu Sich-2-30’u, uzaya fırlatılmak üzere Ukrayna’dan, İstanbul aktarmalı olarak Miami’ye taşıdı.

Ukrayna’nın Ulusal Özel Amaçlı Bilimsel ve Teknik Uzay Programı kapsamında geliştirilen uydu, 2022 yılının ocak ayında Kennedy Uzay Merkezi’ndeki (ABD) fırlatma sahasından uzaya gönderilecek. Yer gözlem uydusu, yörüngeye oturtulmasının ardından dünya yüzeyinin dijital ve kızılötesi görüntülerini elde edecek ve iyonosfer parametrelerini inceleyerek kapsamlı veri toplayacak.

Güvenli ve emniyetli taşıma için kapsamlı hazırlık yapıldı

Sich-2-30 Yer Gözlem Uydusu, yükleme ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla bileşene ayrıldı, uydu bileşenleri, nakliye sırasında herhangi bir zarar görmemesi için malzemeleriyle birlikte özel olarak paketlenerek 2 ayrı palet üzerine özenle yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından Turkish Cargo uçağına yüklenen uzay aracının taşıma süreci tüm aşamaları titizlikle yürütülen başarılı bir operasyon ile gerçekleştirildi.

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Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Turkish Cargo, sunduğu benzersiz çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.

Turkish Cargo Hakkında:

Dünyanın 127 ülkesinde, 97’si direkt kargo destinasyonu olan 320’den fazla noktaya hava kargo operasyonu düzenleyen Turkish Cargo, kıtaları birbirine bağlayan stratejik öneme sahip İstanbul merkezinde, 23’ü direkt kargo olan 373 uçaktan oluşan filosuyla hizmet veriyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2023 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Daha fazlası için; www.turkishcargo.com.tr