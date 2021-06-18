Hayat Üniversite öğrencisi selfie çekerken denize düştü Yüzme bilmeyen genci vatandaşlar kurtardı
AKTÜEL

Üniversite öğrencisi selfie çekerken denize düştü: Yüzme bilmeyen genci vatandaşlar kurtardı

Bartın’ın Amasra ilçesinde kayalıkların üzerinde selfie çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Ürdün uyruklu Seif Mohammad Yousef Khashan (19) vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Üniversite öğrencisi selfie çekerken denize düştü: Yüzme bilmeyen genci vatandaşlar kurtardı
Denize düşen ve yüzme bilmeyen genç boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Bartın Amasra'da Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören Seif Mohammad Yousef, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği ilçede limanda bulunan kayalıkların üzerinde selfie çekerken dengesini kaybedip denize düştü. Yüzme bilmediği belirtilen Yousef için arkadaşları vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık 50 metre açığa sürüklenen Yousef, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkartıldı. Baygın haldeki Seif Mohammad Yousef, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Şelalede selfie çekerken 80 metre aşağı düştü
DÜNYA
Şelalede selfie çekerken 80 metre aşağı düştü

40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken aşağıya düştü
GÜNDEM
40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken aşağıya düştü

Sahilde selfie çekerken denize düştü
OYNAT 01:35
Sahilde selfie çekerken denize düştü
İran'dan Türkiye'ye ailesi ile birlikte gezmeye gelen Sahar Daneshi, Üsküdar sahilde selfie çekerken denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kadın, ambulans ile hastaneye götürüldü.


Abone Ol Google News
Ekipler bugörüntüyü affetmedi

Ekipler bu
görüntüyü affetmedi

​Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücüye para cezası.
Gözyaşlarını tutamadılar

Gözyaşlarını
tutamadılar

​Sıla hasreti bitiyor: Yurda dönüş başladı.
Kabil Havalimanı için Türkiyeye talep

Kabil Havalimanı için Türkiye'ye talep

Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklamalar.

Bakan Kurum: Toplamda 3850 metreküp müsilajı temizledik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

​Bakan Koca 'geri sayım başladı' diye duyurdu

Tanesi 80 lira

Tanesi 80 lira

​Toprağını yolu olmayan dağlardan sırtlarında taşıyorlar.

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Salgında büyük kayıp vermişlerdi

Bir ülke daha açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.