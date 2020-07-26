Uzak Ülke’de bir mübadele hikayesi

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı, Karadeniz’de 1925’te geçen bir mübadele hikayesini işleyen “Uzak Ülke” filmine ilişkin, “İki öteki insanın hikayesini anlattığımız için doğrudan hikayeyle insanların ilişki kurmasını istedim. (İzleyicinin) Manzaranın ayartıcılığa kapılıp hikayeden kopmalarından çekindim. Mekan hikayeye hizmet etmeli, onu taşımalı” diyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen “39. İstanbul Film Festivali”nde sinemaseverlerin beğenisine sunulan film, festivalin “Ulusal Yarışma” kategorisinde yarışıyor. Yazıcı, 2006’dan itibaren sinema sektörünün içinde olduğunu belirterek, kısa film ve belgesellerle işe başladığını söylüyor. Edebiyata ilgisinden dolayı senaryo yazmaya başladığını, eğitimini aldıktan sonra ise sinemaya geçtiğini aktaran yönetmen, bir kısa filminin 2012’de destek almasının ardından mübadeleyi anlatan “Uzak Ülke” filminin fikrinin ortaya çıktığını dile getiriyor.

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ÖNCE BELGESEL DÜŞÜNDÜM

Erkan Yazıcı, senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği filmi öncelikle “belgesel” çekmeyi düşündüğünü dile getirerek, “İnsanlar bir süre orada (Karadeniz’de) kampta yaşamış. Ben onun bir belgeselini yapmak istiyordum fakat fikir olgunlaşmaya başladıkça bunun iyi bir sinema filmi olabileceğini düşündüm ve sinopsisi oluşturmaya başladım” diyor. Üzerinde 3 ay çalıştığı senaryoyu 2017’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdiğini, 2018’de ise Trabzon’da çekimlere başladıklarını dile getiren Yazıcı, şunları anlatıyor: “Kamp dışı çekimlerimizin yanı sıra Of’ta sahilde küçük bir koy vardı, orada bir plato kurduk. Toplam 5 haftada bitirdik filmi. Post prodüksiyonu uzun sürdü çünkü çok titiz çalışmak istedim. Ortaya uzun bir film çıkmıştı. 93 dakikada izliyoruz filmi ama aslında biraz daha uzundu. Hikayeden fedakarlık etmeden olabildiğince makul sınırlara çekmeye çalıştım.”

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