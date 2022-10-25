Hayat Uzmanlar açıkladı Balık yemek depresyonu önlüyor
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Uzmanlar açıkladı: Balık yemek depresyonu önlüyor

Toplam 150 bin kişinin katıldığı araştırmaların incelendiği çalışmada, çok balık yiyenlerindepresyon riskinin yüzde 17 azaldığını gösterdi. Uzmanlar bu durumu balıktaki yağ asitlerinin çeşitli açılardan beyin faaliyetleri için önemli olmasıyla açıklıyor. Epidomoloji ve Kamu Sağlığı Günlüğü adlı bilimsel yayında yer alan çalışmayı gerçekleştiren Çinli uzmanlar, balık tüketimi ile depresyon arasındaki ilişkiyle ilgili çok sayıda araştırma yapıldığını ancak bunlardan karmaşık sonuçlar alındığını vurguladı.

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Uzmanlar açıkladı: Balık yemek depresyonu önlüyor
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Toplam 150 bin kişinin katıldığı araştırmaların incelendiği çalışmada, çok balık yiyenlerindepresyon riskinin yüzde 17 azaldığını gösterdi. Uzmanlar bu durumu balıktaki yağ asitlerinin çeşitli açılardan beyin faaliyetleri için önemli olmasıyla açıklıyor. Epidomoloji ve Kamu Sağlığı Günlüğü adlı bilimsel yayında yer alan çalışmayı gerçekleştiren Çinli uzmanlar, balık tüketimi ile depresyon arasındaki ilişkiyle ilgili çok sayıda araştırma yapıldığını ancak bunlardan karmaşık sonuçlar alındığını vurguladı. Çinli bilim insanları farklı araştırma türlerini incelediğinde, çok balık yemenin depresyona karşı koruyucu etkisinin sadece Avrupa'da yapılan çalışmalarda alındığını fark ettiler. Bunun sebebi anlaşılamadı. Uzmanlar daha sonra konuyla ilgili 2001'den bu yana yapılan tüm araştırma verilerini derlediler ve yaptıkları hesaplar sonucu, hem erkeklerde hem de kadınlarda balık yemekle depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğunu gördüler.

YAĞLI ASİTLER VE SAĞLIKLI BESLENME

Olası bir açıklama balıktaki Omega 3 yağ asitlerinin depresyonda rol oynadığı düşünülen beyindeki dopamin ve serotonin kimyasalları açısından önemli olması. Bir başka açıklama da çok balık yiyenlerin genel olarak sağlıklı beslendikleri için ruh sağlıklarının da daha iyi olması. Qingdao Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dongfeng Zhang "Yüksek oranda balık tüketimi depresyonun ilk aşamalarında durdurulmasında faydalı olabilir. Bu ilişkinin balığın türüyle değişip değişmediğini görmek için daha fazla araştırma yapılması gerek" dedi.

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