Aşkar, şiir aşkıyla!

Serbest edebiyat dergisi Aşkar, “eve dön! şarkıya dön! kalbine dön!” alt başlığıyla çıkıyor. Şiir, Öykü, Söyleşi, Poligon, Taarruzname, Mesuliyet Meselesi ve Kitap gibi bölümleri bulunan derginin yayın yönetmeni Mustafa Melih Erdoğan. 66. sayının girişinde başlıksız bir takdim var. Konu zelzele. “Vatanını seven işini iyi yapsın” düsturunun öne çıktığı takdim, şöyle bitiyor: Üzüntünüzü paylaşmıyoruz, üzüntünün ta kendisiyiz. Bu sayıda yeralan ve Özgür Ballı’nın şiiriyle başlayan 20 çalışma arasında Aziz Mahmut Öncel, Çağrı Subaşı, Zeynep Özgür Can ve Taha Tayyib Karaaslan’ın şiirlerini kendime yakın buldum. İbrahim Akbulut’un şiirinin başlığıysa tek başına şiir: Hiç, Çoktan Çoktur!.

Hikâye bölümünde Akif Hasan Kaya, Sıddık Yurtsever, Hüseyin Ahmet Çelik ve Huriye Karataş’ı görüyoruz. Çelik’in ‘izlenim’ ağırlıklı Türbedar’ını ihmâl etmeyin derim. Ahmet Yağmur Kucur’la Türk müziği konulu bir şöyleşi yapılmış. Soruları Mustafa Melih Erdoğan sormuş. Poligon’da İdris Ekinci, Özgür Ballı ve Mustafa Melih Erdoğan imzalarını görüyoruz. Taarruzname’de ise Yunus Emre Altuntaş ile Murat Özel’in şiir ekseninde kaleme aldıkları metinler var. Altuntaş’ın 12 sayfalık Osman Özbahçe yazısı derinlikli çalışılmış. Eyüp Aktuğ ve Zeynep Şule Kaya dergiye katkı sunan diğer isimler. Tashihe dikkat diyorum aşkar’ın mutfağındaki arkadaşlara ve dergiseverlere de okuyun, okutun! aşkar’a, 0 544 399 00 58 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

*4 Soru’yu dergilerimizin yayın yönetmenlerine, yazıişleri müdürlerine, yazar ve şairlere yöneltiyorum. İsteyen kısa cevabını bir fotoğrafıyla beraber bana (e posta adresime) ulaştırırsa ben de memnuniyetle burada yayımlarım.

*Haziran ayında vefat eden ne çok şair ve yazar var. Başta Nusret Özcan olmak üzere, Abdurrahim Karakoç, Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, Ahmed Arif, Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dıranas, Cemil Meriç, Hasan İzzettin Dinamo, Mevlana İdris Zengin, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Peyami Safa ve adını hatırlayamadıklarım. Hazan ayı gibi haziran!

aşkar’dan:

*Özgür Ballı’nın Bence’sinden: *bence deprem sonrasında yapılan iyi bir işten bahsetmeliyim. edebiyatçılar arasında hemen teklifsiz kurulan dayanışma grubundan. ... buna dahil olmak şansını bulmak çok güzeldi. aykut ertuğrul ve tarık tufan’ın başı çektiği bu oluşum edebiyatın aslında ne işe yarayacağını da çok güzel bir şekilde gösterdi ... bir sürü yaraya iyi geldiler diye ümit ediyorum.

4 soru: MEHMET SOLAK

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Evet, diyebiliriz. Yıllardır dergileri takip ederim. Çünkü güncel edebiyat, bütün artıları ve eksileriyle dergiler üzerinden izlenebilir. Şimdi veya yıllar sonra, dergilerde olanlar veya olmayanlardan hareketle, yıllara/dönemlere hatta yazarlara/şairlere ilişkin tespitler ve değerlendirmeler yapılmakta. Yani dergiler, yayımlandıkları yıllara/dönemlere ait en önemli kaynakçalar, desek abartmış olmayız.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Var: Hece, Yitiksöz, Kayıp Kayıt, Türk Dili, Buzdokuz, Ruhsatsız… Bunlar her ay takip ettiğim dergiler. İçeriklerine göre sayıları artabilmekte bazı aylarda; Aşkar, Yedi İklim, Söğüt, Kitaplık, Şiirden…

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

En son Hece, Yitiksöz ve Kayıp Kayıt’a katkı sundum. Zaten, çoğunlukla bu üç dergide yayımlıyorum çalışmalarımı. Hece’ye dosya veya bölüm hazırlama boyutunda editöryal katkılarım oluyor ayrıca.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Hece, Yitiksöz ve Buzdokuz, Söğüt önemli dosyalar hazırladılar, hazırlıyorlar. Arşivlik, kaynak dosyalar… Hece’nin son özel sayısı; Mitoloji. Buzdokuz, farklı ve ilginç işlere imza atıyor. Buzdokuz’un poetik/eleştirel, Ruhsatsız’ın diri, cesur ve sert çıkışları dikkat çekici. Kitaphaber.com’u da unutmamak gerek. Güncel kitap yazıları ve söyleşilerle önemli bir katkı sunuyor edebiyat dünyamıza.

Edebiyatta Bir Nokta

Mürsel Sönmez’in yayın danışmanı olduğu İstanbul Bir Nokta, 257. sayıya ulaştı. 23 yıllık derginin yayın koordinatörü Feyza Rümeysa Altındal. Selâhaddin Uşşâkî yazısıyla “Merhaba” dediğimiz 40 sayfalık yayının ‘künye’si ve ‘içindekiler’i 4. sayfaya konulmuş! Arka kapakta eski sayılardan kapak fotoğrafı var (53. sayı). Tanıdık isimler görüyorum İstanbul dergisinde. Mustafa Özçelik, Özcan Ünlü, İbrahim Eryiğit, Hasanali Yıldırım, Suavi Kemal Yazgıç ve Nurettin Durman gibi. Samimî duruşuyla öne çıkıyor Bir Nokta. Teklifi basit: Sığlığa karşı çığlık!. Şöyle diyor Sönmez: ‘öz’ünü yitirmişliğinden dolayı her türlü konfora ve sözde varlığa rağmen yoksullaşmış, beden zindanında kalmış, haz kıskacına kısılmış, ‘öte’yi görmekten kaçınan sığlığa karşı bir çığlığı seslendiriyoruz. Girişteki Hasan Aycın’ı hatırlatan ‘çizgi’, Mustafa Aycın’ın. Mustafa bey, yanlış hatırlamıyorsam Hasan Aycın’ın kardeşi. Bu sayıda sekiz şair var. İbrahim Eryiğit, Adnan Berber ve Ercan Ata’nın şiirlerini dikkat çekici buldum. Söyleşi konuğu Suavi Kemal Yazgıç. Soruları Ercan Ata sormuş. Gülümseyen Süavi fotoğrafı ise Osman Uzunağca’ya ait. Nurettin Durman ağabeyin Beylerbeyi Günlükleri okunmadan geçilmemeli. Yaklaşık on isim daha yazılarıyla dergiye destek vermiş. Bir Nokta’nın çığlığını duyalım lütfen! Bir Nokta’ya, 0 216 324 36 05 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Adı üzerinde: Olağan Şiir

İki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir, şiir metinlerine, şiir üzerine inceleme, araştırma ve eleştiri yazılarına yer veriyor. 32. sayıya ulaşan dergide ayrıca tahlil yazıları ve dosyalar da yer alıyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nce yayımlanan dergiyi Aykut Nasip Kelebek yönetiyor. Sunuş’ta yeni kuşağın dergisi olduklarını vurgulayan Kelebek, “Açık, ne söylediği belli olan, okuyucuya sırtını dönmeyi değil onunla iletişim kurmayı seçen bir şiir anlayışını teklif ediyoruz” diyor. Sade kapak tercih edilmiş. Zafer Acar, Aykut Nasip Kelebek, Can Acer, Enes Talha Tüfekçi ve Kaan Eminoğlu isimleri kapağa çıkarılmış. Derginin içindekiler bölümü var fakat bu bölümü arka kapakta da görüyoruz. Olağan Şiir’e ‘olağan’ olarak şiirlerle başlıyoruz. (20 şiir). Mahsum Oğrak, Kaan Eminoğlu, Mehmet Baş ve Murat C.’nin şiirlerini tavsiye ediyorum. Bu sayının yazarları da, uzun Sezai Karakoç yazısına imza atan Zafer Acar ve Bayram Zıvalı yazısıyla Mert Mevlüt Gökçe. Dergi, Türk Telekom E-Dergi’den ücretsiz okunabiliyor fakat siz yine de satınalın. Olağan Şiir’e, 0 212 581 69 12 no’lu telefondan ulaşılabilir.







