Yabancı bilim insanları Türkiye'de

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, ABD, Brezilya, Mısır, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 47 ülkeden yaklaşık 900 bilim insanı, Ankara'da bugün başlayan 51. Avrupa Çocuk Nefroloji Kongresi için Türkiye'ye geldi.

Bilim insanları, 6 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek kongre kapsamında, çocuk nefrolojisindeki tedavi seçenekleri ve alandaki gelişmelerin yanı sıra 4 kurs, 16 sempozyum ve 12 oturum gerçekleştirilecek.

Kongre süresince, doğumsal ve genetik böbrek hastalıkları, çocukların diyaliz tedavilerindeki gelişmeler, yeni biyolojik ve moleküler ilaç tedavilerinin çocuklardaki kullanımı ve depremde çocuk hastalar ile önlenebilir böbrek hastalıkları gibi başlıklar da ele alınacak.

Ortak bilimsel araştırmaların tekrar ivme kazanmasını bekliyoruz

Kongre başkanlığını yürüten Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, kongrenin Bilimsel Komite başkanlığını İngiltere'den Prof. Kjell Tullus'un yaptığını söyledi.

Kongreye, Avrupa'nın tüm ülkelerinin yanı sıra Rusya, ABD, Kanada, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Mısır, Hindistan, Gürcistan, Azerbaycan ile Ortadoğu ülkelerinden 900'e yakın bilim insanının katıldığını belirten Söylemezoğlu, "Kongre yabancı bilim adamları ile Türkiye'den kongreye katılacak 150 bilim insanının iletişimini artırmada ve bilimsel iş birliğinin kapısını açmada önemli bir rol üstlenecek. Giderek azalma gösteren ortak bilimsel araştırmaların, bu kongre sonrasında tekrar ivme kazanmasını bekliyoruz" dedi.

47 ülkeden 900'ün üzerinde katılım

Son yıllarda uluslararası kongrelerin Türkiye'de çok az düzenlendiğini vurgulayan Söylemezoğlu, "Uluslararası kongreler ESPN 2018'in düzenlenmesiyle tekrar gündeme gelecek ve ülkemiz üzerinde oluşan olumsuz havanın da dağılmasına etken olacaktır. 47 ülkeden 900 üzerinde katılım gösterecek yerli ve yabancı bilim insanı, ülkemizin yüksek potansiyelini kendi ülkelerine de yansıtacaklardır. Bu gibi uluslararası derneklerin kendi iletişim ağları olması, diğer uluslararası kongrelerin de ülkemize gelmesine sebep olacak ve yüksek getirisi olan kongre turizminin tekrar canlanmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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