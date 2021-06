TRT 2'den temmuz ayında sinema şöleni: 7'den 70'e herkes için her akşam farklı bir film

An Officer and a Spy (Subay ve Casus)

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, temmuz ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Temmuz Perşembe 21.00 The County (Kasaba)

2 Temmuz Cuma 22.15 Desierto

Desierto: Meksika sınırından Amerika'ya kaçak giriş yapmaya çalışan bir grup insanın yaşadıklarını konu alıyor. Fakat Meksikalı mültecinin başında çöl sıcağı, vahşi hayvanlar ve Amerikan polisinden daha büyük bir bela vardır. Beyaz bir faşist Amerikalı elinde tüfekle çölü aşmaya çalışan mültecileri beklemekte ve onları birer birer avlamaktadır.

3 Temmuz Cumartesi 21.30 Never Look Away (Asla Gözlerini Kaçırma)

4 Temmuz Pazar 21.30 Gagarine

5 Temmuz Pazartesi 20.00 Ben-Hur

6 Temmuz Salı 21.00 Orange Days (Turuncu Günler)

7 Temmuz Çarşamba 21.30 Kader Postası

8 Temmuz Perşembe 21.15 Deep Rivers (Derin Nehirler)

9 Temmuz Cuma 21.15 An Officer and a Spy (Subay ve Casus)

Subay ve Casus: 1894 yılında haksız yere vatana ihanet etmekten hüküm giyen ve Şeytan Adası'nda ömür boyu hapse mahkum edilen Yahudi asıllı Fransız subay Alfred Dreyfus'un hikayesini konu ediyor. Subay Alfred Dreyfus'un hayatı, casusluk yapmakla suçlanmasıyla altüst olur.

10 Temmuz Cumartesi 21.30 Dead Man Walking (Ölüm Yolunda)

Dead Man Walking (Ölüm Yolunda): Bir rahibe (Susan Sarandon) ölmeyi bekleyen bir idam mahkumunun (Sean Penn) yazılmış bir mektup alır. Rahibe mahkum idam edilene kadar mahkumla değil onun kurbanlarının yakınları ile yakınlaşarak onların ne düşündüğünü öğrenmeye çalışır. İdam mahkumuyla da giderek yaklaşır ve onun aslında iyi bir insan olduğunun farkına varır.

11 Temmuz Pazar 21.30 Play (Oyun)

12 Temmuz Pazartesi 21.00 Of Human Bondage (İnsanın Esareti)

13 Temmuz Salı 21.00 It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)

14 Temmuz Çarşamba 21.00 Yol Kenarı

15 Temmuz Perşembe 21.00 Deep Well (Derin Kuyu)

16 Temmuz Cuma 20.45 Any Given Sunday (Kazanma Hırsı)

17 Temmuz Cumartesi 21.30 The Keeper (Trautmann)

18 Temmuz Pazar 21.30 The Search (Arayış)

19 Temmuz Pazartesi 21.00 Castle Of Dreams (Şirin'in Kalesi)

Castle Of Dreams (Şirin'in Kalesi): İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi'nin eseri "Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)", yıllardır görmediği çocuklarının bakımını üstlenen Celal’in hikayesini konu ediniyor.

20 Temmuz Salı 21.30 Nightcrawler (Gece Vurgunu)

21 Temmuz Çarşamba 21.30 Supa Modo (Süper Kahraman)

22 Temmuz Perşembe 21.30 Tatil Kitabı

23 Temmuz Cuma 21.30 Girafada (Zürafa)

24 Temmuz Cumartesi 21.30 Frequency (Frekans)

25 Temmuz Pazar 21.30 Bandar Band (Hayal Bandosu)

26 Temmuz Pazartesi 21.00 Oblivion Verses (Unutulmuş Dizeler)

27 Temmuz Salı 21.00 Black Snow (Siyah Kar)

Black Snow (Siyah Kar): Çin'de Kültür Devrimi sırasında okul hayatı sona eren yarı okur yazar Li Huiquan, tutulduğu çalışma kampından salıverilir. Ne var ki yeni, özgür yaşamında iyi bir insan olma denemeleri sürekli engellenir.

28 Temmuz Çarşamba 21.15 Pandora'nın Kutusu

29 Temmuz Perşembe 21.00 Loving Vincent (Vincent'tan Sevgilerle)

30 Temmuz Cuma 21.00 Hostiles (Vahşiler)

31 Temmuz Cumartesi 21.30 Wild Tales (Asabiyim Ben)