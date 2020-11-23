Yeni dünya düzeninin gizemli şifreleri: Hemaf, hizat, hakite, 'Estordan'

Mustafa Özbay’ın yaklaşık iki yılda yazımını tamamladığı “Estordan” adlı romanı okurlarıyla buluştu. KDY yayınlarından çıkan roman konusu ve akıcılığıyla büyük ilgi görüyor.

"Yine, Yeniden Büyük Türkiye ve Ümmet Bu Gizemli Şifrelerle Doğuyor” mottosuyla yayınlanan romanda, bilgisayar oyunları bağımlısı bir çocuğun oyun dünyasında yaşadığı hayal kırıklığı ve bu hayal kırıklığı ile yöneldiği yazılım ve yapay zekâ konularında ülkenin önüne yepyeni ufuklar açan bir kişiliğe dönüşümünün muhteşem hikayesi anlatılıyor.

HAYAT İstanbul’un mekânları ve olayları: Rakamlar değil hikayeler merak uyandırıyor

İslam Dünyasının Bekası için Yapay Zekanın Önemi

Yapay Zekâ Mühendisliğini bitiren genç bazı ülkelerde “İslam Dünyasının Bekası için Yapay Zekanın Önemi” konulu konferanslar vermeye başlar. İslam Dünyasının yeniden bilim ve teknoloji ile buluşmadan küresel sömürü odaklarının oyuncağı olmaktan kurtulamayacağını anlatmaya çalışan genç, başta yabancı istihbarat örgütleri ve onlarla gizli kapılar arkasında iş birliği yapan sözde bazı yerli-yabancı cemaatler tarafından engellenmeye çalışılır.

REKLAM

Ortaokul ve lise yıllarında karşılaştığı gizemli insanlar ve olaylar kişiliğinin gelişiminde son derece etkin olan genç, tüm suikast girişimi ve engellemelere rağmen küresel sömürü güçlerinin kovanına çomak sokmayı başarmıştır.

Rüyasında gördüğü küçük bir kızın ona verdiği şifreler. Bu gizemli şifrelerin peşine düşen genç, dünyanın birçok yerinde birbirinden bağımsız insanların aynı çocuğu ve şifreleri rüyalarında gördüğünü öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar.

Başta CIA, MOSSAD, MI6 olmak üzere dünyanın en kuvvetli istihbarat örgütleri ve küresel güçlerin Devlet Başkanları artık bu gizemli şifreleri çözebilmek için yoğun bir çalışma içerisine girmiştir.

HAYAT Mezar taşları tarihi yeniden yazabilir

İslam, yazılım ve yapay zekâ

Özbay gizemlerle dolu bu romanında; 4096 bit şifreleme sistemi, encryption ışınlama teknolojisi, vücut ısılarına göre düşman – dost ayırımı yapabilen beyin dalga sistemleri, mikro radar sistemi, yapay zekâ destekli bilgisayar, Atmaca saldırı tespit sistemi, bit saldırı sistemi, sinek askerler, nanosniper, sosyal medya mühendisliği gibi kavramlara özellikle yer vererek; bizlere yeni dünya düzeni ile ilgili ipuçları veriyor.

REKLAM

İslam ümmetinin yeni dünya düzeninde hak ettiği düzeye erişebilmesi için, ‘son treni kaçırmaması gerektiğini’ vurgulayan Özbay; Müslümanların yapay zekâ başta olmak üzere, bilimsel tüm gelişmelerde rol alması ve hatta gazetecilik deyişi ile ‘haber atlatması’ gereğinin de altını çiziyor.

Son derece akıcı bir üslupla devam eden ve hemen her sayfasında bir aksiyon bulunan roman, okuru adeta içine çekerek; sizde roman karakterlerinden biriymişsiniz hissini uyandırmayı başarıyor.

Belki yüzlerce kişinin aynı rüyayı gördüğü, roman karakterlerinden Rona’nın sessiz çığlıklarıyla insanı sarstığı, MİT, CIA, GSE, MOSSAD, BND, gibi istihbarat örgütlerinin işin içinde yer aldığı kurguda ‘hiçbir şeyin tesadüf olmadığına, her şeyin mantıklı bir açıklaması bulunduğuna şahitlik ediyorsunuz.

Roman kahramanı Utkan’a, kurguda birçok kez tekrarlanan ‘Hemaf, Hizat, Hakite, Estordan’ kelimelerinin ne anlama geldiğini sorma ihtiyacı hissediyorsunuz.

Okuyun; “Bu günkü hutbemizde ilmin, teknolojinin, sanayileşmenin, ihracat yapmanın dinimizdeki öneminden bahsedeceğiz” şeklinde cemaate hitap eden bir hocayla karşılaşacaksınız!

REKLAM

Bu romanın; sadece keyif alacağınız, hoş vakit geçirebilmeniz için sizi oyalayacak bir romandan çok daha fazlası olduğu noktasında sizi uyarıyoruz.

Öyle ki; birçoğunuzun acılarını değiştirmese de hayata ve olaylara bakış açısını değiştirecektir…

Mustafa Özbay

Mustafa Özbay kimdir?

1972 yılında Trabzon ili, Çaykara ilçesi Yeşilalan Köyü’nde doğdu. Henüz iki yaşındayken ailesi ile Bursa ilimizin Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Köyü’ne taşındılar. İlk öğrenimini Örnekköy İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise Orhangazi Lisesi’nde tamamladı. Sayısal bir zekaya sahip olmasına rağmen, lise eğitiminde edebiyat bölümünü tercih etmesi aslında hiç de tesadüfi değildi. Uludağ Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü’nden “Ekonomist” ünvanlıyla mezun oldu. Bir dönem Bursa’da vekil öğretmen olarak görev aldı. Askerlik görevini 1998 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde asteğmen tim komutanı olarak tamamladı. 1999 yılında İstanbul’a yerleşti ve halen Pendik’te ikamet etmektedir. Sektöründe öncü bir sanayi kuruluşunda 21 yıllık tecrübesini üst düzey yönetici olarak devam ettirmektedir.

REKLAM

Meslekteki tecrübesini ilk kez 2004 yılında yayınlanan “Tüm Yönleriyle Uygulamalı İhracat Muhasebesi” kitabında meslektaşlarıyla paylaştı. Büyük ilgi gören bu kitabın güncellenmiş, genişletilmiş ikinci baskısı Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıktı.

Lise ve üniversite yıllarında Necip Fazıl Kısakürek’i büyük bir hayranlıkla okumuştur. Yine bu dönemlerde yazmış olduğu bazı şiir ve kısa öyküleri ulusal medyada yer bulmuştur. Üniversite yıllarından sonra iş hayatına atılmasıyla yazılarına ara vermiş, kendini daha çok mesleki alanında yetiştirmeyi tercih etmiştir.

Yazar her ne kadar şiir ve öykü yazmaya uzun süre ara vermiş olsa da bazı haber sitelerinde güncel konularda köşe yazıları yazmaya devam etmektedir.

REKLAM

Özbay, evli olup, Taha Utkan, Safa Ersan ve Neşe Berrin adlarında üç çocuk sahibidir.