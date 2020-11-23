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Hayat Yeni dünya düzeninin gizemli şifreleri Hemaf, hizat, hakite, Estordan
AKTÜEL

Yeni dünya düzeninin gizemli şifreleri: Hemaf, hizat, hakite, 'Estordan'

Mustafa Özbay’ın bilim, teknoloji, ihracat, oyun, siber güvenlik, yapay zekâ, büyük Türkiye, ümmet, gençlik, şifreleme, cemaatler, küresel güçler, istihbarat örgütleri, yazılım, İslam, bilim, ışınlanma, tevafuk, iman, sinek askerler, beyin dalgalı şifrelemeler, rahmani rüyalar, şeytani planlar gibi kelimeleri harmanlayarak yoğurduğu gizemli romanı “Estordan” okurlarıyla buluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Estordan isimli kitap
Estordan isimli kitap

Mustafa Özbay’ın yaklaşık iki yılda yazımını tamamladığı “Estordan” adlı romanı okurlarıyla buluştu. KDY yayınlarından çıkan roman konusu ve akıcılığıyla büyük ilgi görüyor.

"Yine, Yeniden Büyük Türkiye ve Ümmet Bu Gizemli Şifrelerle Doğuyor” mottosuyla yayınlanan romanda, bilgisayar oyunları bağımlısı bir çocuğun oyun dünyasında yaşadığı hayal kırıklığı ve bu hayal kırıklığı ile yöneldiği yazılım ve yapay zekâ konularında ülkenin önüne yepyeni ufuklar açan bir kişiliğe dönüşümünün muhteşem hikayesi anlatılıyor.

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İslam Dünyasının Bekası için Yapay Zekanın Önemi

Yapay Zekâ Mühendisliğini bitiren genç bazı ülkelerde “İslam Dünyasının Bekası için Yapay Zekanın Önemi” konulu konferanslar vermeye başlar. İslam Dünyasının yeniden bilim ve teknoloji ile buluşmadan küresel sömürü odaklarının oyuncağı olmaktan kurtulamayacağını anlatmaya çalışan genç, başta yabancı istihbarat örgütleri ve onlarla gizli kapılar arkasında iş birliği yapan sözde bazı yerli-yabancı cemaatler tarafından engellenmeye çalışılır.

Ortaokul ve lise yıllarında karşılaştığı gizemli insanlar ve olaylar kişiliğinin gelişiminde son derece etkin olan genç, tüm suikast girişimi ve engellemelere rağmen küresel sömürü güçlerinin kovanına çomak sokmayı başarmıştır.

Rüyasında gördüğü küçük bir kızın ona verdiği şifreler. Bu gizemli şifrelerin peşine düşen genç, dünyanın birçok yerinde birbirinden bağımsız insanların aynı çocuğu ve şifreleri rüyalarında gördüğünü öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar.

Başta CIA, MOSSAD, MI6 olmak üzere dünyanın en kuvvetli istihbarat örgütleri ve küresel güçlerin Devlet Başkanları artık bu gizemli şifreleri çözebilmek için yoğun bir çalışma içerisine girmiştir.

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İslam, yazılım ve yapay zekâ

Özbay gizemlerle dolu bu romanında; 4096 bit şifreleme sistemi, encryption ışınlama teknolojisi, vücut ısılarına göre düşman – dost ayırımı yapabilen beyin dalga sistemleri, mikro radar sistemi, yapay zekâ destekli bilgisayar, Atmaca saldırı tespit sistemi, bit saldırı sistemi, sinek askerler, nanosniper, sosyal medya mühendisliği gibi kavramlara özellikle yer vererek; bizlere yeni dünya düzeni ile ilgili ipuçları veriyor.

İslam ümmetinin yeni dünya düzeninde hak ettiği düzeye erişebilmesi için, ‘son treni kaçırmaması gerektiğini’ vurgulayan Özbay; Müslümanların yapay zekâ başta olmak üzere, bilimsel tüm gelişmelerde rol alması ve hatta gazetecilik deyişi ile ‘haber atlatması’ gereğinin de altını çiziyor.

Son derece akıcı bir üslupla devam eden ve hemen her sayfasında bir aksiyon bulunan roman, okuru adeta içine çekerek; sizde roman karakterlerinden biriymişsiniz hissini uyandırmayı başarıyor.

  • Belki yüzlerce kişinin aynı rüyayı gördüğü, roman karakterlerinden Rona’nın sessiz çığlıklarıyla insanı sarstığı, MİT, CIA, GSE, MOSSAD, BND, gibi istihbarat örgütlerinin işin içinde yer aldığı kurguda ‘hiçbir şeyin tesadüf olmadığına, her şeyin mantıklı bir açıklaması bulunduğuna şahitlik ediyorsunuz.

Roman kahramanı Utkan’a, kurguda birçok kez tekrarlanan ‘Hemaf, Hizat, Hakite, Estordan’ kelimelerinin ne anlama geldiğini sorma ihtiyacı hissediyorsunuz.

Okuyun; “Bu günkü hutbemizde ilmin, teknolojinin, sanayileşmenin, ihracat yapmanın dinimizdeki öneminden bahsedeceğiz” şeklinde cemaate hitap eden bir hocayla karşılaşacaksınız!

Bu romanın; sadece keyif alacağınız, hoş vakit geçirebilmeniz için sizi oyalayacak bir romandan çok daha fazlası olduğu noktasında sizi uyarıyoruz.

Öyle ki; birçoğunuzun acılarını değiştirmese de hayata ve olaylara bakış açısını değiştirecektir…

Mustafa Özbay

Mustafa Özbay kimdir?

1972 yılında Trabzon ili, Çaykara ilçesi Yeşilalan Köyü’nde doğdu. Henüz iki yaşındayken ailesi ile Bursa ilimizin Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Köyü’ne taşındılar. İlk öğrenimini Örnekköy İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise Orhangazi Lisesi’nde tamamladı. Sayısal bir zekaya sahip olmasına rağmen, lise eğitiminde edebiyat bölümünü tercih etmesi aslında hiç de tesadüfi değildi. Uludağ Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü’nden “Ekonomist” ünvanlıyla mezun oldu. Bir dönem Bursa’da vekil öğretmen olarak görev aldı. Askerlik görevini 1998 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde asteğmen tim komutanı olarak tamamladı. 1999 yılında İstanbul’a yerleşti ve halen Pendik’te ikamet etmektedir. Sektöründe öncü bir sanayi kuruluşunda 21 yıllık tecrübesini üst düzey yönetici olarak devam ettirmektedir.

Meslekteki tecrübesini ilk kez 2004 yılında yayınlanan “Tüm Yönleriyle Uygulamalı İhracat Muhasebesi” kitabında meslektaşlarıyla paylaştı. Büyük ilgi gören bu kitabın güncellenmiş, genişletilmiş ikinci baskısı Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıktı.

Lise ve üniversite yıllarında Necip Fazıl Kısakürek’i büyük bir hayranlıkla okumuştur. Yine bu dönemlerde yazmış olduğu bazı şiir ve kısa öyküleri ulusal medyada yer bulmuştur. Üniversite yıllarından sonra iş hayatına atılmasıyla yazılarına ara vermiş, kendini daha çok mesleki alanında yetiştirmeyi tercih etmiştir.

Yazar her ne kadar şiir ve öykü yazmaya uzun süre ara vermiş olsa da bazı haber sitelerinde güncel konularda köşe yazıları yazmaya devam etmektedir.

Özbay, evli olup, Taha Utkan, Safa Ersan ve Neşe Berrin adlarında üç çocuk sahibidir.

Sarayın duvarlarını kürkle kaplayan Sultan İbrahim'in ölüm korkusu
FOTOĞRAF 21
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Osmanlı Devletinin on sekizinci padişahı olan Sultan İbrahim, Osmanlı hanedanını yok olma tehlikesinden kurtararak Osmanoğlu soyunu devam ettirmeyi başardı. Fakat bu onu deli olarak anılmaktan kurtaramadı. 
Title
Ağabeyi II. Osman'ın yeniçeriler tarafından öldürülüşüne ve IV. Murat'ın kardeşlerini ortadan kaldırmasına bizzat şahit olan Sultan İbrahim, sürekli ölüm korkusu içerisinde yaşadığı için tahta dahi çıkmak istemedi.
Title
Kendisini ölümden koruyacağına inandığı samur kürkü de ne yazık ki sonunu getirdi. Peki, Sultan İbrahim gerçekten de deli miydi yoksa sadece sinirleri yıpranmış bir padişah mıydı?
Title
Tarih 9 Şubat 1640’ı gösterdiğinde 25 yaşında, genç fakat fiziki bakımdan çökmüş bir hükümdar olan Sultan İbrahim tahta çıkarıldı. Çünkü ondan başka aday yoktu. Ağabeyi IV. Murad üç erkek kardeşini katlettirmişti ve onun ölümüyle taht boş kalmıştı.
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Sultan İbrahim, saray görevlileri tarafından tahta davet edildiğinde Padişah tarafından denendiğini düşünerek  “İstemem, bana taht gerekmez, ben Sultan Murad’dan razıyım” demişti.
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Ancak biraderinin kendisine gösterilen naaşı ile saltanatın kendine müyesser olduğuna inandı.
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1640-1648 yılları arasında sekiz sene Osmanlı tahtında kalan Sultan İbrahim ile ilgili pek çok aslı astarı olmayan bilgi mevcut. Bunlardan biri de deli olduğuna dair.
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Osmanlı tarihinin en anlamlı ve bilgece taht duasını yaparak “Ya Rabbim biraz sonra iki dudağım arasından bu kadar memleketin ve tebaanın kaderini etkileyecek sözler çıkacak, ben buna layık mıyım?” demesi bu sözlerinin bir deliye ait olmadığının ispatı.
Title
Zaman zaman psikolojik rahatsızlıklar içinde olan Sultan İbrahim, sayısı yüzleri bulan ve bizzat kendi kaleminden çıkmış olan hatlar ile akıl sağlığının yerinde olduğunu gösteriyor.
Title
Sadrazama yazdığı bazı hatlarında mizacının bozuk olduğu, sancıları yüzünden sıkıntı çektiği, iştahsız olup yemek yiyemediği, dizlerinde mecal kalmadığı, başına duman gibi bir nesne yerleştiği, ciğerlerinin sıkıştığı, baygınlıklar geçirdiği, içinin daraldığı gibi şikâyetlerde bulunuyor.
Title
Osmanlı padişahlarından I. Ahmed ile Kösem Mahpeyker Sultan’ın oğlu olarak dünyaya gelen Sultan İbrahim’in ömrü saray darbeleri, sarayın dışındaki yeniçeri ayaklanmaları ve entrikalar ortasında geçti.
Title
İktidara boş verecek ve ölümü kanıksayacak kadar eğitimi dahi olmadı. Babası vefat ettiğinde henüz 3 yaşındaydı. Ağabeyi II. Osman'ın yeniçeriler tarafından öldürülüşüne tanık oldu. Yine ağabeyi IV. Murat'ın saltanatı sırasında diğer kardeşlerini ortadan kaldırmasını seyretti. Bütün bu yaşadıklarından dolayı sürekli bir ölüm korkusu içerisindeydi ve psikolojisi tamamen bozulmuştu.
Title
Kimilerine göre deli olan Sultan İbrahim, Osmanlı hanedanını yok olma tehlikesinden kurtararak Osmanoğlu soyunu devam ettirmeyi başarmıştı.
Title
Fakat tarihçiler tarafından Sultan İbrahim’in sekiz yıllık saltanatı bir facia olarak değerlendiriliyor.
Title
Bilgece kararlarını ve devlet adamlarıyla olan akıllı diyalogunu ne yazık ki ani hiddet ve sinir buhranlarıyla yanlış idam kararları takip ediyordu.
Title
IV. Murad’dan miras aldığı akıllı vezir Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı da acımadan idam ettirdi.
Title
Sultan İbrahim’in sonuna getiren olaylardan birisi de samur merakıydı. İstanbul sarayına sadece ve sadece israfın hakim olduğunu söyleyen tarihçilere göre samur kürkler moda olmuştu. Her yere samur döşeniyordu ve cephelerde yaşananları kimse hatırına getirmek istemiyordu.
Title
Sultan İbrahim, harem odasını ve hatta sarayın pencerelerini bile samur kürkü ile kaplattı. Valilere fermanlar göndererek samur temin edilmesini emreden Padişahın bu tutkusu yüzünden samur fiyatları on katına çıktı. Samur kürkü vergisi yüzünden bazı tarihçiler bu dönemi samur devri olarak adlandırdı.
Title
Peki, neden samur kürküne bu kadar düşkün haline gelmişti? Sultan İbrahim’in bu merakının arkasında bir cariyenin kendisine anlattığı 'sarayını samurla kaplayan kral'  masalının etkisi olduğu düşünülüyor. Ölüm korkusu ile yaşayan Sultan İbrahim, samur kürkünün kendisini cellatlardan koruyacağına inanmıştı.
Title
Maddî sıkıntı içerisinde yaşayan halk, hazine ve asker üçlüsü Padişahın bu lüks ihtiyacı karşısında yara alınca Sultan İbrahim, validesi tarafından bir odaya kapatıldı ve ardından öldürüldü.
Title
Ardında birçok söylenti bırakan Sultan İbrahim, bugün hala deli namıyla anılmakta. Uzun yıllar hükümdar ağabeyinin yollayacağı cellatları bekleyerek sinirleri harap olan Sultan İbrahim, deli miydi yoksa bilinçli bir cinnet içinde miydi bilinmez.
Sarayın duvarlarını kürkle kaplayan Sultan İbrahim'in ölüm korkusu
Osmanlı Devletinin on sekizinci padişahı olan Sultan İbrahim, Osmanlı hanedanını yok olma tehlikesinden kurtararak Osmanoğlu soyunu devam ettirmeyi başardı. Fakat bu onu deli olarak anılmaktan kurtaramadı.
Ağabeyi II. Osman'ın yeniçeriler tarafından öldürülüşüne ve IV. Murat'ın kardeşlerini ortadan kaldırmasına bizzat şahit olan Sultan İbrahim, sürekli ölüm korkusu içerisinde yaşadığı için tahta dahi çıkmak istemedi.
Kendisini ölümden koruyacağına inandığı samur kürkü de ne yazık ki sonunu getirdi. Peki, Sultan İbrahim gerçekten de deli miydi yoksa sadece sinirleri yıpranmış bir padişah mıydı?


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