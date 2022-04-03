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Hayat Yılın fotoğraf ödülü orman yangınına
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Yılın fotoğraf ödülü orman yangınına

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl sekizincisini düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışması “Istanbul Photo Awards 2022”nin kazananları belli oldu. Yılın Fotoğrafı Ödülü’nü Bloomberg fotoğrafçısı Konstantinos Tsakalidis kazandı. Tsakalidis’in ağustos ayında Yunanistan’daki büyük orman yangınları sırasında çektiği kare birincilik ödülünü aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılın fotoğraf ödülü orman yangınına
Yılın Fotoğrafı Ödülü’nü Bloomberg fotoğrafçısı Konstantinos Tsakalidis kazandı.

Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirleri desteklemek amacıyla bu yıl sekizincisini düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışması “Istanbul Photo Awards 2022”nin kazananları belli oldu. Sekizinci yılında 14 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform olan Istanbul Photo Awards’ın kazananları, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlendi. Çok sayıda profesyonel fotoğrafçının başvurduğu yarışmanın kazananları, Afganistan’da Taliban yönetiminden Endonezya’daki sel baskınlarına, Avustralya açık tenis turnuvasından İngiltere’deki Kovid-19 önlemleri protestolarına kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar arasından seçildi. Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf arasından ise “Yılın Fotoğrafı Ödülü” Bloomberg fotoğrafçısı Konstantinos Tsakalidis’in ağustos ayında Yunanistan’daki büyük orman yangınları sırasında çektiği fotoğrafı oldu. Birincilik ödülünün sahibi olan Tsakalidis’in “Evia’da Bir Kadın” isimli fotoğrafı 81 yaşındaki Kritsiopi Panayiota isimli kadının, Evia Adası’ndaki evine orman yangınları yaklaşırken verdiği tepkiyi yansıtıyor.

KURAKLIĞA DİKKAT ÇEKTİ ÖDÜLÜ ALDI

Aynı zamanda bu yıl Canon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları tarafından desteklenen yarışmada 7 kategoride 19 fotoğrafçı ödül aldı. Bu yıl eklenen “Tekil Doğa ve Çevre” kategorisinde kuraklığın etkilerini gözler önüne seren fotoğrafıyla birincilik ödülü Mehmet Aslan’ın oldu. Aslan’ın çektiği fotoğraf; Erzincan’da 14 Eylül 2021’de ineğini kurumuş bir bataklıktan kurtarmaya çalışan bir köylünün yaşadığı zorluğu yansıtıyor.

“Tekil Haber” kategorisinde Getty Images Foto Muhabiri Drew Angerer de ABD kongre binası baskınını belgeleyen eseriyle ikincilik ödülünün sahibi olurken, AFP Foto Muhabiri Paul Ratje de Teksas sınırında geçişleri engellenen mültecilerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğrafıyla üçüncülüğe layık görüldü. Spor kategorisinde ise birincilik ödülü AFP Foto Muhabiri Andrej İsakoviç’in oldu. İsakoviç’in çektiği fotoğraf; 12 Eylül 2021’de İtalya’daki Formula 1 yarışında Mercedes pilotu Lewis Hamilton’la Red Bull pilotu Max Verstappen’in çarpıştığı an oldu.

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