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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Yiyeceklerle kalkan oluşturun​

Yiyeceklerle kalkan oluşturun

Neredeyse bir yıl olacak ve hala Covid 19 hastalığına karşı aldığımız tüm önlemlerle mücadeleye devam ediyoruz. Gerek virüsü kapanlar, gerek hastalığı atlatanlara, gerekse de hastalığa karşı önlemlerini sürdürenlere fayda sağlayacak işte beslenme listesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19’dan korunmak için maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymak kadar sağlıklı beslenerek güçlü bir bağışıklığa sahip olmak da büyük önem taşıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase “Covid-19 enfeksiyonu geçirip iyileşseniz de virüse tekrardan yakalanabilme ihtimaliniz var; ayrıca vücudunuz hastalık sonrası bir toparlanma süreci yaşar. Bağışıklığınızı güçlü tutmak ve toparlanmaya destek olmak için vücudunuzun ihtiyacınız olan vitamin, mineralleri karşılamalısınız. Bazı besinler diğerlerine göre daha fazla vitamin, mineral ve antioksidan içeriyor. Covid sonrası dönemde de bu besinleri mutlaka günlük rutininize eklemenizde fayda var” diyor ve şunları öneriyor:

Roksi Menase

NAR

Nar mevsim meyveleri arasında antioksidan gücü oldukça baskın bir meyve. İçerisindeki polifenoller sayesinde hücre hasarını azaltıyor. Bunun yanında hastalık sürecinde oluşan inflamasyonu azaltmaya yardımcı oluyor.

TURUNÇGİLLER

Turunçgil ailesinden limon, portakal ve mandalina C vitamininden zengin olmaları sebebiyle mutlaka tüketilmesi gerekenlerden. Her gün 1 limonu salatanıza ekler ve 1 adet portakal tüketirseniz günlük C vitamini ihtiyacınızı takviyeye gerek kalmadan karşılayabilirsiniz.

YUMURTA

Yumurta kaliteli bir protein kaynağı ve ihtiyacımız olan tüm amino asitleri bir arada bulunduran bir besin. Yumurta Covid-19 geçirdikten sonra hücre hasarını toparlamak için artan protein ihtiyacınıza destek olur.

BALIK

Kaliteli protein kaynaklarından balık güçlü bir bağışıklık için günlük beslenmenizde yer alması gereken bir besin. İyot, protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle vücudunuz için oldukça faydalı. Balığı pişirirken mutlaka haşlama, ızgara veya fırında yöntemleri kullanılmalı.

BROKOLİ VE HAVUÇ

Lahanagiller ailesinden olan lahana ve brüksel lahanasını da tüketmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca A vitamini, K vitamini, potasyum içeriğiyle kan akışını düzeneyen havucu da.

ZENCEFİL

Zencefil, gingerol adında inflamasyonu azaltıcı güçlü bir bileşiğe sahip olmasıyla oldukça sağlıklı bir besin. Bağışıklık güçlendirici etkisinin yanı sıra mide bulantısı sıkıntılarına iyi geliyor. Bakteri ve virüslere karşı koyarak hasta olma riskinizi azaltıyor.

  • Dikkat! Covid negatife dönse de;
  • Her renkten besin tüketmeye devam edilmeli. Dengeli beslenmeli. Yeterli protein tüketilmeli. Bol bol su tüketmeli. İşlenmiş gıdalardan, şekerli, gazlı içeceklerden ve paketli hazır gıdalardan uzak durulmalı.
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