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TELEVİZYON

YouTube'dan TVNET'e sansür: Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike

Dünyanın en yaygın sosyal medya platformlarından YouTube, bağımsız medya yayıncılığını engelleyen bir adım atarak TVNET canlı yayınını engelledi. YouTube temsilcileri TVNET yetkililerine, engellemenin spesifik olarak hangi görüntü ya da yayından ötürü olduğunu bilmediklerini açıkladı. Adeta kendi hukuk sistemini oluşturan YouTube, özgür basın ve yayıncılık açısından geleceğe dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YouTube, TVNET'in canlı yayını engelledi.
YouTube, TVNET'in canlı yayını engelledi.

Dünyanın en yaygın video paylaşım sitesi YouTube, TVNET canlı yayınını engelledi. YouTube yetkileri kanalaın canlı yayının neden sansür edildiğini ise açıklamadı. TVNET yetkililerin iletişime geçtiği sosyal medya platformunun temsilcileri gönderdikleri resmi e-postada "Elimizde videonun spesifik olarak hangi görüntü ya da yayından ötürü ihtar aldığı bilgisi yok" ifadelerine yer verdi. Elinde net bir veri olmadan Türkiye'nin en saygın kurumlarından biri olan

Albayrak Grubu'nun televizyon kanalına sansür uyguladı. YouTube, bu kararıyla Radya Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili bakanlıkların dahi üzerinde olduğunu ortaya koymaya çalıştı.

İletişim Başkanlığı videosu mu asıl sansür nedeni?

TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının Aynel Arap'ta PKK'nın evlerinden sürdüğü ve insan hakları ihlali olan bir videoyu yayınladıklarını ifade ederek bu nedenle mi yayınımız engellendi sorusunu yöneltti. Halis, sorulan sorulara çok geç dönüldüğünü ifade ederek videonun hangi yayından ötürü ihtar aldığı bilgisinin kendileri ile paylaşılmadığını belirtti.

YouTube'dan TVNET'e sansür: Canlı yayını neden engellediklerini bilmiyorlar
OYNAT 09:54
YouTube'dan TVNET'e sansür: Canlı yayını neden engellediklerini bilmiyorlar
Dünyanın en yaygın sosyal medya platformlarından YouTube, bağımsız medya yayıncılığını engelleyen bir adım atarak TVNET canlı yayınını engelledi. YouTube temsilcileri TVNET yetkililerine, engellemenin spesifik olarak hangi görüntü ya da yayından ötürü olduğunu bilmediklerini açıkladı. Adeta kendi hukuk sistemini oluşturan YouTube, özgür basın ve yayıncılık açısından geleceğe dair soru işaretlerini de beraberine getiriyor.


Kendi hukuk sistemleri var

YouTube, topluluk kuralları birçok açıdan muğlaklığı da beraberinde getiriyor. Bireysel ya da şirketlerin kullandığı yayın platformları tek taraflı adım atarak hiçbir hukuki sisteme bağlı kalmıyorlar. Kendi hukuk sistemlerini kullanıcılara dayatan YouTube, kendi takdirine bağlı olarak içerik üreticinin içerik üretme imkanını kısıtlama hakkını da kendisine ait olduğunu söylüyor.

YouTube Topluluk Kuralları ile adeta bağımsız yargı sistemi oluşturmuş durumda.

'Ben yaptım oldu' anlayışı

YouTube, bir algoritma ile Türkiye'deki bir yayıncıyı engelleyebiliyor. Engelleme nedenin açıklanmaması ise tepki çekiyor. Dünya çapında kullanımı olan bu tür platformların kullanıcıların haklarını ihlal eden bu yaklaşımı özgür basın ve yayıncılık açısından geleceğe dair soru işaretlerini de beraberine getiriyor.

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YouTube daha önce de TSK içeriğini sansürledi

Terör örgütlerini propaganda videolarına göz yuman YouTube, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tatbikat ve Afrin'deki operasyon görüntülerini de sansürlemişti. YouTube, bu tür sansürlerde itirazları da topluluk kurallarını ihlal diyerek savuşturmuştu.

YouTubedan TVNETe sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

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