Yunus Emre’den aşkı öğrendik

Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye’de ilk kez konser veren İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ın ikinci durağı Ankara oldu. Sanatçı, bu kez Başkent Kültür Yolu Festivali için bugün CSO Ada Ankara’da bir konser daha verecek. Müslümanlığı seçtikten sonra “Yusuf İslam” adını alan Cat Stevens’ın İstanbul’daki konserinin ardından Ankara’daki konserinin biletleri de satışa sunulduğu ilk günden tükendi.

Türkiye’deki ilk konserini AKM’de veren İslam, “Sonunda Türkiye’de müzik yapıyorum. Bu harika bir şey. Yıllarca pek çok şarkı yazdım ve şarkılarımda vereceğim mesaj, özellikle bir gün bu gezegenin sorumluluklarını devralacak gençler için olacak” dedi. “See What Love Did to Me” parçasını seslendirmeden önce bu parçada Yunus Emre’den esinlendiğini açıklayan sanatçı, “Şarkıyı aslında Türk ozan ve büyük tasavvuf öğretmeni Yunus Emre’den esinlendim. O bir şiir yazdı, ismi ‘Gel Gör Beni Aşk N’eyledi’. Bu şiir sonsuza kadar nasıl aşık olunacağını öğretiyor” şeklinde konuştu.

21 parçadan oluşan 2 saati aşkın konserde sanatçı hem “Yusuf İslam” hem de “Cat Stevens” dönemlerinden yarı yarıya karma bir seçki ile hayranlarının karşısına çıktı. Konseri dinleyenler arasında Türk dünleyicilerinin yanında dünyanın dört bir yanından müslüman hayranları da vardı.Uzun yıllardır beklenen bu ilk konser sonunda dinleyiciler salondan oldukça mutlu bir şekilde ayrıldı.

AKM’den “Bir Barış Treni Geçti”

Misafirler aynı zamanda AKM Opera Sahne’sinin önüne yerleştirilen “Minyatür barış treni” ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal projelere verdiği destekler ve İngiltere’deki Yusuf İslam Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım faaliyetleriyle de öne çıkan sanatçının Türkiye konserleri, 2023’te gerçekleştireceği uluslararası turnesine de öncülük ediyor.

Yusuf İslam’ın Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train’e bağışlanacak.

